Japonlar Beypazarı'nda araştırma yaptı

Japonlar Beypazarı'nda kilim ve dokuma atölyelerinde araştırma yaptı Japon Sato Mae ile Masumi Katoka, Beypazarı'nda kök boyamalı kilim ve kilim dokuma atölyelerinde incelemelerde bulundu. Sato Mae, Dokumada kullanılan ipliklerin ham maddesi olan tiftik keçisini yakından görmekten dolayı çok mutlu olduğumu söyleyebilirim. Burada bu geleneğin devam ettirilmesi de güzel" dedi

Anadolu Ajansı Giriş: 03.10.2024 - 18:47 Güncelleme: 03.10.2024 - 18:47 facebook

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