Jean-Claude Van Damme, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'a konuştu. Ünlü yıldız, çarpıcı açıklamalarda bulundu. O açıklamalardan biri de, “Yeni filmim ‘Falcon Man’de rol alabilecek Türk kızları arıyorum” oldu.



"BENİMLE İRTİBATA GEÇSİNLER"

Filmin hikâyesi gereği kadroda Türk kadın oyuncuların olacağını söyleyen Van Damme, bu konuda “Güçlü karakterleri canlandırabilecek, o moda girebilecek kişiler olmalı. Bunun için de sportif yapıları olmalı. Ben eğitim de vereceğim. Filmde rol almak isteyen Türk kızları Facebook hesabımdan benimle irtibata geçebilir” dedi. Ünlü oyuncu ayrıca filmde bir Türk erkek oyuncunun da olacağını belirtti.





"TÜRKLER BANA FARKLI GELİYOR"

Daha önce ismail Hacıoğlu ile Tuba Büyüküstün’ün başrollerini paylaştığı ‘Sınav’da rol almak ve çeşitli açılış ile tanıtımların davetlisi olarak Türkiye gelen Jean-Claude Van Damme, sık sık geldiği ülkemiz hakkında şunları söyledi: “Türkiye’yi çok seviyorum. Türk insanı çok samimi, büyüleyici bir ilişkisi var. Herkesin karakteri farklı. Kimse kimseye benzemiyor. Türk insanı bana çok farklı geliyor.”





"BRUCE LEE KARDEŞİM"

‘Falcon Man’ için hazırlıklarını sürdüren Jean- Claude Van Damme, bir diğer filmi ‘Kule’nin çekimlerini tamamladı. Van Damme, “Bu filmi kardeşim olarak gördüğüm Bruce Lee’ye armağan ediyorum. Bunu da ilk kez Türkiye’den açıklıyorum” dedi.

"TÜRKİYE’DE ÇOK MUTLUYUM"

Jean-Claude Van Damme, Türkiye’nin oldukça güvenilir bir ülke olduğunu belirtti: “Türkiye’de çok mutluyum. Burada büyüleyici bir ortam buldum, insanlarla olan sohbet, kültür çok güzel.”

"İMPARATORLUK KURACAĞIZ"

Jean-Claude Van Damme, kendi tekstil markasıyla Türk pazarına da girmek istediğini belirtirken Antalya’ya birlikte geldiği Fashion TV’nin sahibi Michel Adam Lisowski ile tekstil ve film alanında yeni bir imparatorluk kuracaklarını söyledi.

"MÜSLÜMAN OLMADIM"

Daha önce bir röportajında sağlıklı beslenme konusunda Hz. Muhammed’i örnek aldığını söylemesi üzerine Müslüman olduğu yönünde çıkan söylentilere açıklık getiren Jean-Claude Van Damme, “Benim bütün dinlere karşı saygım var. Müslüman olmadım” dedi.

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