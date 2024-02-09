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        Haberler Dünyadan Jenna Ortega ve Martin Freeman'dan tartışma yaratan sevişme sahnesi

        Jenna Ortega ve Martin Freeman'dan tartışma yaratan sevişme sahnesi

        'Wednnesday' dizisi ile tanınan Jenna Ortega, yeni filmi 'Miller's Girl' için 52 yaşındaki Martin Freeman ile çekilen sevişme sahneleri tartışmalara yol açtı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.02.2024 - 08:32 Güncelleme: 09.02.2024 - 08:32
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        'Miller's Girl' filmi için kamera karşısına geçen ABD'li oyuncu Jenna Ortega, 18 yaşındaki öğrenci 'Cairo'yu canlandırırken, 'The Office', 'Yüzüklerin Efendisi', 'Sherlock' gibi yapımlardan tanıdığımız Martin Freeman ise 52 yaşındaki öğretmeni 'Jonathan Miller'ı canlandırıyor. Bir dijital platformda çıkacak olan filimin yayınlanan fargmanında Jenna Ortega ve Martin Freeman'nın sevişme sahneleri izleyicileri tarafından eleştirildi.

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        TAMAMEN 'RAHAT VE EMİN'

        Gelen eleştirilerden sonra 'Miller's Girl' adlı filmin yakınlık koordinatörü, 21 yaşındaki Jenna Ortega'nın 52 yaşındaki Martin Freeman ile sevişme sahnesi çekme konusunda tamamen "rahat ve emin" olduğu konusunda ısrar ederken, bunu "iğrenç" olarak nitelendiren eleştirmenlere de karşılık verdi.

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        Filmin fragmanını izleyen bazı kişiler çekilen bu sahnelerin gördükleri 'en kötü şey' olduğunu belirtirken, filmin yakınlık koordinatörü Kristina Arjona, Daily Mail'e verdiği röportajda Jenna'nın bu söz konusu müstehcen anların küratörlüğüne ilişkin kararlara dahil olduğunu açıkladı ve hiçbir noktada herhangi bir 'sınırın aşılmadığı' konusunda ısrar etti.

        #Jenna Ortega
        #martin freeman
        #Millers Girl

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