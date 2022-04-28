Johnny Depp-Amber Heard davasında neler oluyor?

Bir örnekte Heard'ün avukatı, Boston - Los Angeles arasındaki bir uçak yolculuğunu gündeme getirdi.



Depp'in bu yolculukta iki şişe alkol içtiği ve sızmadan önce de Heard'e fiziksel şiddet uyguladığı iddia edildi.

Aktör ise o yolculukta sarhoş olmadığını, kendisini uçak tuvaletine kilitlediğini ve orada uyuduğunu savundu.



Johnny Depp ilişkileri boyunca birçok kez daha fazla kavga etmemek ve kendi sözleri ile Heard'ün fiziksel şiddetinden kaçmak için tuvalete saklandığını iddia ediyor.