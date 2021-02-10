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Jokey arkadaşına son düzlükte kritik müdahale!

Adana’da yapılan at yarışı sırasında 3 at ve jokeyi zincirleme kaza sonucu kendilerini yerde buldu. Kazada dili boğazına kaçan ve ağzı kum dolan genç jokeyi, meslektaşı hayata döndürdü

Jokey arkadaşına son düzlükte kritik müdahale!

Geçtiğimiz hafta sonu Adana’da Yeşiloba Hipodromu’nda koşulan koşuda yürekler ağıza geldi. Günün 10. koşusunda, son düzlükte İngiliz safkanlarından Damaris’e binen apranti Harun Çanakçı, atıyla birlikte yere devrildi. Bu kazanın arkasından koşunun favorisi Kuanpo ve aprantisi Vedat Abiş ile virajı en geriden dönen Beykoz adlı at ile jokeyi Hışman Çizik de zincirleme kazada kendilerini yerde buldu. İşte ne olduysa bu andan sonra oldu. Kazanın ardından Hışman Çizik ile Vedat Abiş, yara almadan ayağa kalkarken, kazada ilk düşen Harun Çanakçı, hareketsiz biçimde yerde yatıyordu. Çizik ve Abiş, koşarak Çanakçı’nın yanına giderken, Çanakçı’nın dilinin boğazına kaçtığını ve nefes alamadığını fark ettiler.

Çizik bu anda soğukkanlılığını koruyarak, sağlık görevlilerinin alana gelmesini beklemedi ve hemen Çanakçı’ya ilk müdahaleyi yaparak, kaçan dilini dışarı çıkarttı. Çanakçı’yı daha sonra Hışman Çizik ve Vedat Abiş, sedyeye alarak ambulansa bindirdi. Bilinci kaza esnasında kapanan Çanakçı, tedavi gördüğü hastaneden 3 gün sonra taburcu edildi.

“AĞZINA KUM DOLMUŞTU”

Genç jokey Hışman Çizik, Harun’un o anlarını şöyle anlattı:

“Kaza sonrası Harun’u yerde görünce yanına gittim, titriyordu. Ağzına kum dolmuştu ve dili boğazına kaçmıştı. Dilini zor da olsa dışarı çıkarttım. Bilinçsizdi ve dilini istemsizce ısırdı. Zor da olsa hemen ağzını açarak dilini tekrar içeri soktum ve o an nefes almaya başladı. Allah onu sevdiklerine bağışladı. İnşallah böyle bir kaza yaşamayız.”

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