Çin'in Wuhan kentinden dünyaya yayılmakta olan yeni tip koronavirüs (Covid-19),futbol camiasını da etkilemeye devam ediyor. Son olarak Fenerbahçe'nin de teknik direktör gündeminde yer alan Flamengo'nun çalıştırıcısı Jorge Jesus, koronavirüse yakalandı!

Flamengo'dan yapılan açıklamada "Kulübün tüm futbolcuları ve teknik heyetine yapılan testler sonucunda hocamız Jorge Jesus'un testi zayıf veya etkisiz derecede pozitif çıktı. Sonuç kontrol ediliyor" denildi.

Brezilya Futbol Federasyonu (CBF),Brezilya Kupası ile kadınlar birinci ve ikinci liglerinin yanı sıra alt yaş gruplarındaki ulusal turnuvaların da bir süre oynanmayacağını bugün açıklamıştı. Açıklamada, maçların seyircisiz oynandığı eyalet şampiyonalarıyla ilgili kararların ise ilgili federasyonlar tarafından alınacağı ifade edilmişti.

Brezilya'da bugüne kadar 151 kişide koronavirüs tespit edildiği belirtilmişti.