Josef Sural'ı kaybettik

Kayseri deplasmanından dönen Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu ağır yaralanan Josef Sural hayatını kaybetti.

Kayserispor ile 1-1 berabere kalan Alanyaspor kafilesinden Caulker, Dlajma, Baiano, Cisse, Welinton, Sackey ve Sural birlikte Alanya'ya dönmek için vip minibüs kiraladı.

Kayseri'den yola çıkan minibüs, Antalya-Alanya kara yolunda, şehir merkezine 5 kilometre kala Dinek mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Kazada yaralanan 7 futbolcu, ambulanslarla Alanya'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Sural ameliyata alındı. Sural, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralı futbolcuların ise ayakta tedavi edildiği belirtildi.

Alanyaspor sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada da "Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralan futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Başımız sağolsun" bilgisini verdi.

— Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 29, 2019

BAŞSAĞLIĞI MESAJLARI

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU: Kayseri deplasman maçı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün kaza yapması sonucu ağır yaralanan Josef Sural'ın tedavi gördüğü hastanede vefat ettiğini, 6 oyuncunun da yaralandığını büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Josef Sural'ın vefatı nedeniyle derin üzüntümüzü belirtir; ailesi, Aytemiz Alanyaspor camiası ile tüm sevenlerine başsağlığı ve sabır dileriz.

GALATASARAY: Kayseri deplasmanı dönüşünde Alanyasporlu futbolcuları taşıyan aracın yaptığı kazada Çek futbolcu Josef Sural’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz.

— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) April 29, 2019

FENERBAHÇE: Kayseri deplasmanı dönüşü Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan minibüsün yaptığı kaza sonucu hayatını kaybeden Josef Sural'a Allah'tan rahmet; Alanyaspor camiasına ve Josef Sural'ın ailesine başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz.

— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) April 29, 2019

BEŞİKTAŞ: Alanyasporlu futbolcuları taşıyan özel minibüsün devrilmesi sonucu Josef Sural’ın vefat ettiğini, altı futbolcunun yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sural’ın ailesi ile Alanyaspor camiasına başsağlığı, yaralı futbolculara acil şifalar dileriz.

— Beşiktaş JK (@Besiktas) April 29, 2019

KAYSERİSPOR: Dün şehrimizde oynadığımız maç dönüşü Alanyaspor'lu futbolcuları taşıyan minibüsün kaza yapması sonucu Josef Sural'ın hayatını kaybettiği haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sural'ın ailesine, sevenlerine ve Alanyaspor camiasına başsağlığı dileriz.