İstikbal Mobilya Kayserispor deplasmanından Antalya'ya dönen Aytemiz Alanyasporlu futbolcuları taşıyan bir VIP minibüs Alanya yakınlarında kaza yaptı. İçinde 7 futbolcu ile 2 sürücünün olduğu belirtilen minibüste 6 futbolcu yaralanırken, Josef Sural hayatını kaybetti.

Yaşanan korkunç kazada hayatını kaybeden Çek futbolcu Josef Sural yaklaşık 2.5 ay önce Prag'da kızı dünyaya gelmişti. Çekyalı futbolcunun iki çocuğu bulunuyordu.

Josef Sural, devre arasında 160 bin euro karşılığında Sparta Prag’dan Aytemiz Alanyaspor’a transfer olmuş, 2.5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

JOSEF SURAL KİMDİR?

30 Mayıs 1990 yılında Çekya’da doğan forvet oyuncusu Josep Sural, kariyerine 2008 yılında Zbrojovka Brno takımında başladı. Çek forvet, daha sonra 2011-2016 yılları arasında Slovan Liberec takımında forma giydi. 2016 yılında Çekya’nın köklü takımı Sparta Prag’a transfer olan 29 yaşındaki forvet, attığı gollerle adından söz ettirdi.

Josep Sural, 2018-19 sezonu ara transfer döneminde Çekya temsilcisi Sparta Prag’tan Alanyaspor’a transfer oldu. Devre arası transfer döneminde 160 bin euro bonservis bedeliyle Alanyaspor’a transfer olan Sural, çıktığı 9 maçta 1 gol attı.

YÖNETİCİLER, TEKNİK HEYET, ARKADAŞLARI VE YAKINLARI HASTANEYE AKIN ETTİ



Minibüste bulunan futbolcuların yakınları ile Aytemiz Alanyasporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular da kazayı haber alır almaz hastaneye geldi. Durumu ciddi olan, kafasından darbe aldığı ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu belirlenen Josef Sural ise ameliyata alındı. Josef Šural'ın kısa süre önce doğum yapan eşi de haberi alıp, hastaneye geldi. Isaac Sackey'nin kolunda çatlak, Welinton Souza'nın ise kafasında şişlik oluştuğu belirtildi.