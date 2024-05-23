'Judas Priest' Türkiye'ye geliyor

Judas Priest'in 1980'li yıllara sahip olduğu, saf metal açısından rakipsiz olduğu ve 1980'lerin 'British Steel', 1981'in 'Point of Entry', 1982'nin 'Screaming for' gibi tüm zamanların klasik albümlerini çıkardığı ve 1984'ün 'Defenders of the Faith', 'Breaking the Law', 'Living After Midnight', 'Heading Out to the Highway' ve 'You've Got Another Thing Coming' gibi sayısız kalıcı metal marşını ortaya çıkardı. Grup yakın zamanda (Mart 2024'te) 'Invincible Shield' adlı yeni bir albüm yayınlandı.