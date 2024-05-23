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        Haberler Müzik 'Judas Priest' Türkiye'ye geliyor

        'Judas Priest' Türkiye'ye geliyor

        50 yıllık efsane grup 'Judas Priest', BKM Organizasyonu ile 24 Temmuz'da Bonus Park Orman'da bir konser verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 17:25 Güncelleme: 23.05.2024 - 17:25
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        1969'da Birmingham, İngiltere'de kurulan, 50 yılı aşkındır müzik yaparak metal rüzgarını dünyanın dört bir yanında estiren Judas Priest, 'Invincible Shield Tour Europe' turnesi kapsamında BKM Organizasyonu ile 24 Temmuz'da Bonus Park Orman'da bir konser verecek.

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        Albümleri 50 milyondan fazla satış rakamına ulaşan Judas Priest, tüm zamanların en iyi metal gruplarından biri olarak gösteriliyor. Grup, 1980'de yayınladıkları 'British Steel' albümünde yer alan 'Metal Gods' adlı şarkılarına ithafen hayranları tarafından 'Metal Tanrıları' olarak da anılıyor.

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        Dünya çapında turneler, Grammy gibi sayısız ödül ve liste başarılarının yanı sıra grup 2022'de Rock and Roll Hall of Fame'de Rock and Roll Onur Listesi'ne alındı.

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        Judas Priest'in 1980'li yıllara sahip olduğu, saf metal açısından rakipsiz olduğu ve 1980'lerin 'British Steel', 1981'in 'Point of Entry', 1982'nin 'Screaming for' gibi tüm zamanların klasik albümlerini çıkardığı ve 1984'ün 'Defenders of the Faith', 'Breaking the Law', 'Living After Midnight', 'Heading Out to the Highway' ve 'You've Got Another Thing Coming' gibi sayısız kalıcı metal marşını ortaya çıkardı. Grup yakın zamanda (Mart 2024'te) 'Invincible Shield' adlı yeni bir albüm yayınlandı.

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        1980'ler aynı zamanda Priest'in küresel arenada başrol oynadığı ve Birleşik Krallık'ta Donington Park'ta düzenlenen ilk Monsters of Rock Festivali (1980) de dahil olmak üzere, dünyanın en büyük festivallerinden bazılarında etkileyici setler sunduğu bir on yıldı; Amerika Birleşik Devletleri'nde (1983) US (ABD) Festivali ve yine Amerika Birleşik Devletleri'nde Live Aid (1985)

        #Judas Priest
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