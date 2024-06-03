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        Haberler Dünyadan Judi Dench oyunculuğu bıraktı - magazin haberleri

        Judi Dench oyunculuğu bıraktı

        Görme kaybına yol açan bir göz hastalığına sahip olan Judi Dench, oyunculuktan emekli oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.06.2024 - 10:41 Güncelleme: 03.06.2024 - 10:42
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        Oscar, Altın Küre, BAFTA ödülleri sahibi ünlü İngiliz oyuncu Judi Dench, oyunculuğu bıraktı. The Guardian'ın haberine göre; 89 yaşındaki Dench, görme kaybından dolayı oyunculuktan emekli oldu.

        21 - 25 Mayıs arasında düzenlenen Chelsea Çiçek Fuarı'nda görülen Judi Dench'e gelecekteki oyunculuk planı sorulduğunda, "Hayır, hayır, göremiyorum bile!" yanıtını vermişti.

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        'Âşık Shakespeare'nin yanı sıra 'James Bond' serisi; 'Casino Royale', 'Skyfall' ve 'Başka Gün Öl'de canlandırdığı 'M' ile tanınan Judi Dench, başka projeleri olduğunu söyleyerek; "Kitabımız 'Shakespeare: Kirayı Ödeyen Adam' çıktı. Cheltenham kitap fuarına gidiyoruz ve ardından yazar Gyles Brandreth'le birlikte üç gösteri yapacağım" demişti.

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        Judi Dench'in yaşa bağlı makula dejenerasyonu adlı bir çeşit retina hastalığı var ve bu da görme yeteneğinin kötüleşmesine neden oluyor.

        Ünlü oyuncu geçen yıl verdiği bir röportajda görme yeteneğinin azaldığını ve oyunculuğu bırakacağını şu sözlerle anlatmıştı: Artık film setinde de göremiyorum. Okumak için göremiyorum. Dolayısıyla çok göremiyorum ama uğraşıyorum. Senaryoda uzun bir bölümüm varsa benim için zor. Henüz bir yol bulamadım. Bana senaryoyu öğretecek çok arkadaşım var. Neyse ki fotografik bir hafızam var.”

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        2021'de yaptığı bir röportajda Judi Dench, diyaloğun tekrarı kendisine yardımcı olduğu için, yakın arkadaşlarından yeni senaryoları kendisine yüksek sesle okuyarak ezberlemesine yardım etmelerini istediğini açıklamıştı.

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        Ünlü oyuncu, son olarak 2022'de Will Ferrell ve Ryan Reynolds ile birlikte Noel müzikal komedisi 'Spirited'de de rol aldı.

        #Judi Dench
        #görme kaybı
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