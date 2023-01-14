Moore, "Saçlarımın rengi büyürken hep dışlanmama sebep oldu. Kızıl saçlılar dünya nüfusunun yüzde ikisini oluşturuyor. Kimse azınlık bir grupta olmak istemez, özellikle küçük bir çocuk. Şimdi kızıl saçlarım ve çillerimle daha barışığım" dedi.