Fadik Sevin Atasoy'in ikinci yönetmenlik çalışması

"Jülyet'in Yolculuğu"nu tamamladı 0:00 / 0:00

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Fadik Sevin Atasoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Destek Kurulu'ndan destek kazanan projesi "Jülyet'in Yolculuğu"nun çekimlerini tamamladı. Yapımcılığını Emre Oskay'ın üstlendiği kısa filmin senaryosunu yazarak, yönetmenliğini de yapan Fadik Sevin Atasoy, ikinci yönetmenlik deneyiminde Türkiye'nin ilk kadın görüntü yönetmeni Deniz Eyüboğlu ile çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi. ABD - Türkiye ortak yapımı Redcase-SkyFilms projesi olan filmin kamera arkası ekibinin çoğunluğu da kadınlardan oluşuyor.

Ülke sinemamızın kadın hikayelerine ait bir dili olması gerekliliğini savunan Fadik Sevin Atasoy, Jülyet'in Yolculuğu'nda oyuncak bir bebek üzerinden modern bir masal anlatıyor. Dünya festivallerine katılmayı hedefleyen film için özel üretilen bebek ile deneysel tekniklerin kullanıldığı, yeni bir dil yakalayan bu yolculuk, sihirli gerçek bir anlatıma sahip.