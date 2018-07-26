Juventus'un futbol dünyasını sallayan Cristiano Ronaldo transferinin maliyetini incelendi.

İtalyan devi, 2009 yılında 94 milyon Euro'ya Manchester United'dan Real Madrid'e imza atan Cristiano Ronaldo'yu almak için 117 milyon Euro'yu kasasından çıkardı. Juventus, Real Madrid'e 100 milyon Euro öderken, Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes'e 12 milyon euro verdi. FIFA Dayanışma Kuruluşları ise bu transferden 5 milyon Euro kazandı.

ÖLÜM SİGORTASI YAPILACAK

Cristiano Ronaldo'ya yıllık 30 milyon Euro ödeyecek olan Juventus'un kasasından vergiler dahil 56 milyon Euro çıkacak. Dört yıllık süreçte Portekizli yıldızın siyah-beyazlılara maliyeti ise 340 milyon Euro (1 milyar 893 milyon 256 bin TL). Juventus'un 2018-2019 sezonundaki maaş bütçesinin yüzde 21'ini Cristiano Ronaldo oluşturmuş olacak.

Ayrıca 33 yaşındaki oyuncuyu bu süreç içinde korumak isteyen Juventus, kaza, ölüm, yaşam ve sakatlık sigortası yaptıracak. İtalyan ekibi, sigorta bedeli olarak da farklı firmalara toplam 5 milyon Euro ödeyecek.

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