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        Haberler Magazin Kaan Polat Cüreklibatır'dan babası Cüneyt Arkın'a: Babalar Günü'nde hasretle...

        Kaan Polat Cüreklibatır'dan babası Cüneyt Arkın'a: Babalar Günü'nde hasretle...

        Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, Babalar Günü'nde babasının mezarını ziyaret ederek, duygusal bir mesaj yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2024 - 13:53 Güncelleme: 16.06.2024 - 13:58
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        Cüneyt Arkın, 28 Haziran 2022'de hayatını kaybetmişti. Arkın'ın vefatı tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu.

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        Usta oyuncunun oğlu Kaan Polat Cüreklibatır, Babalar Günü'nde babasının mezarını ziyaret etti.

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        Babasının mezarı başında duygularını dile getiren Kaan Polat Cüreklibatır şunları söyledi:

        Geldin mi evimize baba?

        Mavi sisler içinde yazlık.

        İkimiz denize karşı yanyana oturmuşuz ve televizyonda eski bir Yeşilçam filmi!

        Hıçkırıklı bir ses şikâyetçi gidişinde...

        Baba, sende kalamaz mısın? Lütfen? Oğlum, beni hikâyelerinde hatırla!

        Şunu bil ki, seni her zaman seveceğim, her zaman. Güle güle.

        Babalar Günü'nde hasretle...

        Kurban Bayramı'nız ve Babalar Günü'nüz kutlu olsun...

        #Cüneyt Arkın
        #kaan polat cüreklibatır
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