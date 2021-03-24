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Huawei kablosuz kulaklık serisinin yeni üyesi FreeBuds 4i satış çıktı

Çinli teknoloji markası Huawei, FreeBuds kablosuz kulaklık serisine, yeni TWS kulaklıkları FreeBuds 4i’yi ekledi. Huawei FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar kullanıyor.

Kablosuz kulaklık serisine Huawei FreeBuds 4i'yi ekledi - Haberler
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Huawei FreeBuds ailesinin yeni üyesi aktif gürültü engelleme teknolojili Huawei FreeBuds 4i tüketicilere sunuldu. Huawei FreeBuds 4i, gürültüyü aktif olarak ortadan kaldırabilen tersine çevrilmiş 22dB gücünde akustik ses dalgaları oluşturmak için yerleşik akustik bileşenler ve algoritmalar kullanıyor. Huawei’nin yeni kablosuz kulaklığında doğru ses alımı için iki mikrofon ve hüzmeleme teknolojisi de bulunuyor.

YAPAY ZEKA İLE RÜZGAR SESİNİ KESİYOR

Rüzgar gürültüsünü engellemek için rüzgar önleyici tasarıma sahip olan Huawei FreeBuds 4i yapay zeka teknolojisinden yararlanarak, arka plan seslerinden insan sesini ayırt edebiliyor.

Huawei FreeBuds 4i, klima uğultu sesleri, bilgisayar fanı gürültüsü, tren gürültüsü ve alışveriş merkezindeki kalabalık gibi en yaygın kullanıcı senaryolarına aktif olarak adapte olabilmesi için çeşitli ANC (aktif gürültü engelleme) modları sağlıyor.

ANC kapalıyken Huawei FreeBuds 4i, 10 saat kesintisiz müzik çalmayı destekliyor. TWS (Gerçek Kablosuz Stereo) kulaklık ANC açıkken ise tek bir tam şarjla 7.5 saate kadar sürekli olarak müzik çalabiliyor. Hızlı şarj desteğiyle 10 dakikalık şarjla, 4 saate kadar müzik çalabilen FreeBuds 4i, 200 güne varan stand-by süresi de sunuyor.

YUMURTA ŞEKLİNDE TASARIM

Düz bir yüzeyde yuvarlanmadan duran kompakt kavisli bir yumurta şeklinde tasarlanan Huawei FreeBuds 4i, 10 mm dinamik sürücü ve kompakt gövdeye yerleştirilmiş kompozit diyafram ve üç seviyeli dengeli ses sunmak için yerleşik profesyonel ayar algoritmaları ile geliyor. Yumurta şekli, Huawei FreeBuds 4i'yi kullanıcı için daha rahat hale getiren, kulaklık gövdesinin tabanında bile yuvarlak bir dış yüzeye sahip.

TÜRKİYE FİYATI 749 TL OLARAK AÇIKLANDI

Kullanıcının kulakları üzerindeki yükü azaltmak için, kulaklık gövdesinin ağırlığı kulaklık başına 5.5 gram olacak şekilde ayarlanmış. Üç farklı boyutta yumuşak silikon kulaklık ucuna sahip olan FreeBuds 4i, hem Android hem iOS cihazlarla uyumlu olarak çalışabiliyor. FreeBuds 4i, 749 TL tavsiye edilen son kullanıcı fiyatıyla Huawei Online Mağaza’da ön satışa sunuluyor.

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