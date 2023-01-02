"Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları gündemdeki yerini aldı. Deprem endişesi taşıyan veya sarsıntı hisseden vatandaşlar meydana gelen son depremleri araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 2 Ocak Pazartesi son depremler listesi sorgulama sayfası...

SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI