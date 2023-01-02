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Denizli'de deprem! AFAD ve Kandilli ile 2 Ocak Pazartesi son depremler listesi

Son depremler listesi gece saatlerinde Kandilli Rasathanesi verileri doğrultusunda 3.3 olarak gerçekleşen Denizli depremi ile hız kazandı. Geçtiğimiz günlerden itibaren özellikle Ege ve Akdeniz açıklarında meydana gelen depremlerin ardından AFAD ve Kandilli ile son dakika depremler listesini haberimizde paylaştık. İşte detaylar...

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  • SON DEPREMLER | Deprem mi oldu, nerede ve saat kaçta oldu? 2 Ocak 2023 Pazartesi Kandilli, AFAD son depremler listesi

    "Deprem mi oldu, nerede, kaç büyüklüğünde?" soruları gündemdeki yerini aldı. Deprem endişesi taşıyan veya sarsıntı hisseden vatandaşlar meydana gelen son depremleri araştırıyor. İşte AFAD ve Kandilli ile 2 Ocak Pazartesi son depremler listesi sorgulama sayfası...

    SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DEPREMLER | Deprem mi oldu, nerede ve saat kaçta oldu? 2 Ocak 2023 Pazartesi Kandilli, AFAD son depremler listesi

    DENİZLİ' DE DEPREM ENDİŞESİ!

    Kandilli Rasathanesi tarafındna paylaşılan bilgiye göre Denizli'nin Acıpayam ilçesinde saat 04.42'de 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    2 OCAK DEPREM SON DEPREMLER

    KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI

    AFAD SON DEPREMLER SORGULAMA EKRANI
  • SON DEPREMLER | Deprem mi oldu, nerede ve saat kaçta oldu? 2 Ocak 2023 Pazartesi Kandilli, AFAD son depremler listesi

    2 OCAK 2023 KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

    Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
    ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

    2023.01.02 06:35:27  38.0588   42.7347        7.7      -.-  1.8  -.-   YAYLAKONAK-BAHCESARAY (VAN)                       İlksel
2023.01.02 05:46:08  38.7148   39.9583        7.6      -.-  2.2  -.-   SENOVA-KOVANCILAR (ELAZIG)                        İlksel
2023.01.02 04:51:44  37.3972   37.0897        5.0      -.-  2.8  -.-   MAKSUTUSAGI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)              İlksel
2023.01.02 04:42:14  37.3612   29.5157        2.1      -.-  3.3  3.4   GUMUS-ACIPAYAM (DENIZLI)                          İlksel
2023.01.02 02:52:01  40.6182   28.9748        6.9      -.-  3.0  -.-   ESENKOY-CINARCIK (YALOVA)                         İlksel
2023.01.02 00:25:16  38.5207   39.1328        8.4      -.-  1.9  -.-   BADEMPINARI-(ELAZIG)                              İlksel
2023.01.01 23:10:08  38.3270   27.2558        4.7      -.-  1.2  -.-   BELENBASI-BUCA (IZMIR)                            İlksel

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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