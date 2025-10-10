Kaç puanla memur olunur? KPSS 60, 65, 70, 75, 80 puan ile nereye girilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi sonuçlarını açıkladı. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin AİS ekranı üzerinden kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından, "Kaç puanla memur olunur? KPSS 60, 65, 70, 75, 80 puan ile nereye girilir?" soruları gündemi meşgul etmeye başladı. İşte KPSS 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90 puan ile girebilecek yerler...
KPSS sonuçları, 10 Ekim Cuma günü erişime sunuldu. Memur olma hayaliyle sınava katılım gösteren adaylar, sınav sonuçlarına göre atama puanlarını araştırmaya başladı. Kamu kurum ve kuruluşları KPSS puanı ile atama yapılırken, kadrolar A Grubu ve B Grubu olarak ikiye ayrılmaktadır. Peki, "Kaç puanla memur olunur? KPSS 60, 65, 70, 75, 80 puan ile nereye girilir, kaç puanla atanılır?" İşte 2025 memur atama puanları...
KPSS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu Sınavı (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) sonuçları 10 Ekim itibarıyla açıklandı.
KPSS PUANI KAÇ YIL, NE KADAR GEÇERLİ?
KPSS 2025, sonuçların açıklanmasından itibaren iki yıl süreyle geçerli. Öte yandan öğretmen adayları için 2025-KPSS'de elde edilecek puanların geçerlilik süresi bir yıldır.
Bu süreler içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınavın sonucunun açıklanmasına kadar geçerli olmaya devam eder.
KAÇ PUANLA MEMUR OLUNUR?
KPSS lisans atama puanları açılan kadrolara, şehirlere göre farklılık göstermektedir. Dolayısıyla herhangi bir taban puan uygulaması bulunmuyor.
Son yapılan KPSS 2025/1 yerleştirmelerinde lisans puanlarına aşağıdaki link üzerinden erişebilirsiniz.
KPSS A GRUBU VE B GRUBU NEDİR?
Kamu kurum ve kuruluşlarının bazı kadro ve pozisyonlarına, “Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik” hükümleri uyarınca ÖSYM tarafından yerleştirme yapılmaktadır.
Yukarıda sözü edilen Yönetmeliğin 2. maddesinde, kamu görevlerine ilk defa atama yapılacak kadrolar A Grubu Kadrolar ve B Grubu Kadrolar olmak üzere ikiye ayrılmıştır.
A GRUBU KADRO
Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
B GRUBU KADRO
B Grubu kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.