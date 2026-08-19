KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? 2000-2008 arası sigortalılar emekli olacak mı, erken emeklilik şartları neler?

KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026

2026 yılında internette farklı kademeli emeklilik tabloları yer alıyor. Ancak yeni bir kanun yürürlüğe girmediği için bu tabloların resmi kademeli emeklilik tablosu olmadığı özellikle belirtilmeli. Yaş ve prim günlerini sigorta başlangıç yılına göre sıralayan tablolar, kamuoyunda önerilen veya olası modelleri yansıtıyor.

Bu nedenle çalışanların kendi emeklilik durumlarını mevcut mevzuata göre değerlendirmesi gerekiyor. Yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdiğinde yaş, prim ve kapsam şartları kesinlik kazanacak.