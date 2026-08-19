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        Haberler Bilgi KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? 2000-2008 arası sigortalılar emekli olacak mı, erken emeklilik şartları neler?

        KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI? 2000-2008 arası sigortalılar emekli olacak mı, erken emeklilik şartları neler?

        Kademeli emeklilik son durum gelişmeleri, EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca çalışanın gündeminde yer alıyor. 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe başlayanlara kademeli emeklilik hakkı tanınması talebi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a yöneltildi. Söz konusu önergeye 29 Haziran'da cevap verildi. Gelişmelerin ardından "Kademeli erken emeklilik çıkacak mı, 2000-2008 arası sigortalılar emekli olacak mı?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 2026 kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19 Ağustos 2026 - 11:39 Güncelleme:
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        1

        Kademeli emeklilik son dakika gelişmeleri, 2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar tarafından yakından takip ediliyor. EYT kapsamında emekli olamayan çalışanlar, yaş ve prim şartlarının sigorta başlangıç tarihine göre kademeli olarak belirlenmesini talep ediyor. Mevcut emeklilik sisteminde 8 Eylül 1999 sonrası sigorta başlangıcı bulunanların emeklilik şartları; sigorta başlangıç tarihi, prim gün sayısı ve sigortalılık statüsüne göre değişiklik gösteriyor. Yeni bir kademeli emeklilik düzenlemesi yapılması halinde, yaş ve prim gün şartlarının nasıl uygulanacağı yeni kanunla belirlenecek. Peki, kademeli emeklilik çıkacak mı, ne zaman çıkacak ve şartları neler? İşte, kademeli emeklilik sisteminde son durum…

        2

        KADEMELİ EMEKLİLİK ÇIKACAK MI?

        Kademeli emeklilik konusunda kamuoyunda beklenti sürse de 2026 itibarıyla yürürlüğe giren yeni bir düzenleme bulunmuyor. Dolayısıyla kademeli emekliliğin çıkıp çıkmayacağına veya hangi tarihte yürürlüğe gireceğine ilişkin kesinleşmiş bir tarih bulunmuyor. Yeni bir düzenleme yapılması halinde yaş, prim ve sigorta başlangıç tarihine ilişkin şartların kanunla belirlenmesi gerekecek.

        3

        KADEMELİ EMEKLİLİK NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Kademeli emeklilik için henüz resmi bir yürürlük tarihi açıklanmış değil. Zaman zaman yeni bir emeklilik düzenlemesi yapılacağına yönelik iddialar gündeme gelse de mevcut durumda çalışanların emeklilik şartları yürürlükteki mevzuata göre uygulanmaya devam ediyor. Bu nedenle sosyal medyada veya çeşitli platformlarda paylaşılan tarih ve tabloların resmi düzenleme olarak değerlendirilmemesi gerekiyor.

        4

        KADEMELİ EMEKLİLİK KİMLERİ KAPSAYACAK?

        Kademeli emeklilik taleplerinin merkezinde, ağırlıklı olarak 8 Eylül 1999 sonrasında sigorta girişi bulunan ve EYT düzenlemesinden yararlanamayan çalışanlar yer alıyor. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigorta başlangıcı olan çalışanlar, emeklilik yaşının ve prim şartlarının kademeli şekilde belirlenmesini talep ediyor.

        Ancak mevcut durumda bu gruplar için kesinleşmiş yeni bir kademeli emeklilik hakkı bulunmuyor. Kademeli emeklilik düzenlemesinin hangi sigortalıları kapsayacağı, ancak yeni bir kanun düzenlemesi yapılması halinde netleşecek.

        5

        2000-2008 ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLARA KADEMELİ EMEKLİLİK VAR MI?

        2000-2008 arasında sigorta başlangıcı bulunan çalışanlar, kademeli emeklilik düzenlemesinin kendilerini kapsayıp kapsamayacağını merak ediyor. Kamuoyunda farklı yaş ve prim tabloları paylaşılmasına rağmen bunlar şu an için resmi emeklilik tablosu değil. Bu nedenle 2000-2008 arasında sigorta girişi bulunanların, yeni bir yasa çıkmadan internette paylaşılan bu tablolar üzerinden kesin emeklilik tarihi hesaplaması doğru olmayacak.

        6

        ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI NELER?

        Mevcut sistemde emeklilik şartları kişinin sigorta başlangıç tarihine, sigortalılık statüsüne, prim gün sayısına ve yaşına göre değişiyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında bulunan sigortalıların tabi olduğu koşullar da birbirinden farklılık gösterebiliyor.

        Kademeli emeklilik ise mevcut şartlardan farklı olarak, sigorta başlangıç tarihine göre aşamalı yaş ve prim koşulları getirilmesini öngören bir model olarak tartışılıyor. Bu nedenle yeni bir yasa çıkmadığı sürece yalnızca kademeli emeklilik beklentisine dayanarak mevcut emeklilik şartlarının değiştiği söylenemez.

        7

        KADEMELİ EMEKLİLİK TABLOSU 2026

        2026 yılında internette farklı kademeli emeklilik tabloları yer alıyor. Ancak yeni bir kanun yürürlüğe girmediği için bu tabloların resmi kademeli emeklilik tablosu olmadığı özellikle belirtilmeli. Yaş ve prim günlerini sigorta başlangıç yılına göre sıralayan tablolar, kamuoyunda önerilen veya olası modelleri yansıtıyor.

        Bu nedenle çalışanların kendi emeklilik durumlarını mevcut mevzuata göre değerlendirmesi gerekiyor. Yeni bir düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanıp yürürlüğe girdiğinde yaş, prim ve kapsam şartları kesinlik kazanacak.

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