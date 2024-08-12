Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Kadın girişimlere yönelik "Yumurta Tavukçuluğu" müracaatları | Son dakika haberleri

        Kayseri'de kadınlara yönelik "Yumurta Tavukçuluğu" müracaatları başladı

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal ve hayvansal üretime destek projeleri kapsamında hayata geçirilen kadın girişimcilere yönelik "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyasına müracaatlar başladı. Sadece 18-65 yaş arası kadın üreticilerin başvuru yapabileceği kampanya kapsamında her aileye 10 adet olmak üzere toplam 1000 aileye 10 bin adet yarka (ferik) dağıtımı yapılacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 11:24 Güncelleme: 12.08.2024 - 11:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kadın girişimlere yönelik "Yumurta Tavukçuluğu" müracaatları
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal ve hayvansal üretime destek projeleri kapsamında kadın üreticilere yönelik hayata geçirilen "Tavuklar Bizden Üretim Sizden" kampanyası için başvuruları bugün başladı.

        Vatandaşlardan gelen talep üzerine Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatları doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nca "Serbest Sistem Yumurta Tavukçuluğu"nun geliştirilmesine yönelik projelendirilen kampanyadan, Kayseri'nin kırsalında ikamet eden kadın üreticiler faydalanabilecek.

        Başvuru şartlarında daha önce belirlenen 18-55 yaş şartı ise yine kadın üreticilerden gelen yoğun talep değerlendirilerek yaş üst sınırı yükseltildi ve başvuru için yaş şartı 18-65 olarak belirlendi. Proje kapsamında her aileye 10 adet olmak üzere toplam bin aileye 10 bin adet yarka (ferik) dağıtımı yapılacak.

        REKLAM

        Projeden faydalanmak isteyen kadın üreticiler, detaylı bilgiye 0352 222 69 73 numaralı telefondan dâhili 2566'ı tuşlayarak ulaşabilecek. Kampanyaya son başvuru tarih ve saati 23 Ağustos 2024 Cuma günü Saat 17.00 olarak belirlendi.

        Belediye açıklamasında kampanya için başvuru şartları ise şu şekilde belirtildi:

        "Kayseri'nin kırsalında ikamet eden ve 18-65 yaş aralığındaki kadın üreticiler olması. Şartları sağlayan kadın üreticilerimizin başvurularını kolaylıkla yapabilmeleri için üç başvuru kanalı belirlendi.

        Üreticilerimizin kampanyaya başvuru için https://basvuru.kayseri.bel.tr/ üzerinden, Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa birimine veya Kayseri Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı’na müracaat etmeleri gerekmektedir.

        Müracaatların fazla olması durumunda kura çekilerek dağıtım yapılacaktır. (Her aileden 1 kişi faydalanabilecektir.)

        Yarka yumurtacı tavuk almaya hak kazananlar 500,00 TL katkı payı ödeyecektir.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        #kayseri
        #yumurta
        #tavuk
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        Dünyaca ünlü antik kent Phaselis'te tepki çeken görüntü: "Medeniyetten uzaklaşmış insanların eseri"
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        ABD'den uçak gemisinin Orta Doğu'ya "hızla konuşlandırılması" talimatı
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bakan Bak'tan gözdağı: Hesabını verecekler!
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        Bitlis'te feci kaza: Uzman çavuş ve hemşire eşi hayatını kaybetti
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Emeklilere müjde
        Emeklilere müjde
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        İsrail İran saldırısı için tarih verdi
        Kıyafeti olay oldu
        Kıyafeti olay oldu
        Galatasaray limit bekliyor
        Galatasaray limit bekliyor
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu