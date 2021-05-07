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Kadir Gecesi ne zaman, bu gece mi? Kadir Gecesi ibadetleri, duası namazı ve orucu

Kadir Gecesi ne zaman? Bin aydan daha hayırlı olduğuna inanılan Kadir Gecesi Ramazan Ayı'nın son on gecesinin gelmesiyle birlikte en çok merak edilip araştırılan tarihler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Öte yandan "Kadir Gecesi ibadetleri neler?" ve "Kadir Gecesi bu gece mi?" soruları da en çok araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Merak edenler için detayları haberimizde derledik. İşte "Kadir Gecesi ne zaman?" sorusunun cevabı...

KADİR GECESİ NE ZAMAN? KADİR EGCESİ BU GECE Mİ?

Kadir Gecesi, İslam dünyası için Kur'an-ı Kerim'de de zikredilen en önemli gece... Peki Kadir Gecesi ne zaman? Hemen belirtelim sorunun esası itibariyle net bir cevabı bulunmuyor. Kur'an'ı Kerim'in 97. suresi olan Kadir Suresi'nde Kur'an-ı Kerim'in Kadir Gecesi indirilmeye (vahyedilmeye) başlandığı ve bu gecenin bin aydan (83 yıldan biraz fazla) daha hayırlı olduğu yazmaktadır. Yine Kur'an-ı Kerim'in ikinci Suresi Bakara Suresi'nin 185. ayetinde de Kur'an-ı Kerim'in Ramazan Ayı'nda indirildiği yazmaktadır. Yani Kur'an-ı Kerim'e göre Kadir Gecesi Ramazan Ayı içerisindeki gecelerden biridir.

Ancak Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğu bilgisi yer almamaktadır. Bununla birlikte İslam alimleri Kadir Gecesi ile ilgili sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed'in hadislerini de dikkate alarak konuyla ilgili birçok yaklaşımda bulunmuşlardır.



Kadir Gecesi'nin hangi gece olduğunun bilinemeyeceğini savunan alimler olduğu gibi Kadir Gecesi'nin Ramazan ayının son on gecesinde olduğu yönündeki ilmi kanaatler en yaygın olanıdır. Öte yandan Kadir Gecesi'nin Ramazan Ayı'nın son on gecesinin tekli gecelerinden herhangi biri olduğu ancak bilinemeyeceği görüşüyle birlikte 27. gecenin Kadir Gecesi olduğu yönündeki kanaat İslam alimlerinin en çok fikir beyan ettikleri yaklaşımdır.



Bu yaklaşım doğrultusunda yüzyıllardır İslam dünyası Ramazan Ayı'nın 27. gecesinin yani 26. gününü 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğu umuduyla bu geceyi ibadet ve dualarla geçirirler. Ramazan ayında oruç tutmak farz olduğu için gündüzünde de sağlıkları el vermesi durumunda oruç tutmaya gayret ederler.

Bu sene Ramazan Ayı'nın26. günü 8 Mayıs Cumartesi yani yarın olduğu için Cumartesiyi Pazar'a bağlayan gece Kadir Gecesi olarak İslam dünyasında yüzyıllardır olduğu gibi bu yılda ibadet ve dualarla geçirilecek.

KADİR GECESİ DUALARI

Kadir Gecesi, Ramazan ayının manevi ikliminde bir ay süren feyizli ve yoğun ibadetlerin, ruhun üzerindeki tesirlerini yakından hissedebilmek, yeni manevi hamlelere ve nefsi mücadelelere hazırlanmak için sunulan bulunmaz bir fırsat gecesidir. İşte bu anlamlı gecede okunacak dualar;

Sen bizleri ufku, inancı ve davranışlarıyla tam bir ruh ve mana kahramanı eyle! Derinlik ve zenginliğimizi bilgi ve müktesebatımızla birlikte gönül zenginliği, ruh saffeti ve hakka kurbetimiz itibarıyla yap Ya Rabbi!

“Kadir gecesinde üç defa lâilâhe illallah diyenin, birincisinde bütün günahları affolur. İkincisinde Cehennemden kurtulur. Üçüncüsünde Cennete girer.” buyuruldu.

KADİR GECESİ İBADETLERİ

Kadir gecesini, namaz kılarak, Kur'ân-ı Kerim okuyarak, tevbe, istiğfâr ederek ve dua yaparak değerlendirmeli. Üzerinde namaz borcu olanların nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılınmalı.

Süfyan-i Sevrî: "Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur'ân okuyup sonra dua etmek daha güzeldir." (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313) demistir.

Aişe demiştir ki; Hz. Muhammed (s.a.v) 'e:

"- Ey Allah'ın Rasûlü! Kadir gecesine rastlarsam nasıl dua edeyim?" diye sordum. Rasûlüllah (s.a.s):

"- Allahümme inneke afüvvün tühibbü'l-afve fa'fu annî: Allah'ım sen çok affedicisin, affı seversin, beni affet." diye dua et, buyurdu (Tecrîd-i Sarih Tercemesi, VI, 314).

Kur'ân'da mübarek gecelerden şu şekilde bahsedilmektedir:

"Apaçık olan Kitab'a andolsun ki, biz onu mübârek bir gecede indirdik. Şüphesiz biz insanları uyarmaktayız." (Duhan 3)

"Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır." (Kadir 3)