Ramazan ayının 27. gecesi 19 Mayıs 2020 Salı gecesine denk gelen ve Müslümanlık âlemi için en önemli gün olarak kabul edilen Kadir Gecesi rahmet kapıları açılacak ve özellikle Ramazan ayında tuttuğumuz oruçlar ve gerçekleştirdiğimiz ibadetler hürmetine sevaplar katlandıkça katlanacak.

İşte bizde bu haberimizde Kadir Gecesi için okunacak dualar çekilecek tespihler ve zikirleri sizler için derledik.

Kadir gecesinde günahlardan arınmak için okunacak dua nedir?

Bu gece 4 rek'at Kadir gecesi namazı kılınır:

Kadir gecesi namazının 1'inci rekâtında: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr."

Kadir gecesi namazının 2'inci rekâtında: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf,

Kadir gecesi namazının 3'üncü rekâtında: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

Kadir gecesi namazının 4'üncü rekâtında: 1 Fâtiha-i şerîfe, 3 İhlâs-ı şerîf, okunur.

Namazdan sonra:

1 defa: اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلهَ اِلاَّ اللهُ واللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ وَِللهِ الْحَمْدُ

"Allâhü ekber. Allâhü ekber. Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Allâhü ekber. Ve lillâhil-hamd"

100 "Elem neşrah leke sadrak..."

100 "İnnâ enzelnâhü fî leyletil-kadr..."

100 defa da Resûlullah (s.a.v.) Efendimiz'in Hazret-i Âişe (r.a.) Vâlidemiz'e öğrettiği şu Kadir Gecesi Duası okunup, sonra duâ yapılır:

اَللَّهُمَّ اِنَّكَ عَفُوٌّ كَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّى

"Allâhümme inneke afüvvün kerîmün tühibbül-afve fa'fü annî"

Anlamı: Allah’ım sen çok affedicisin, çok cömertsin, affetmeyi de seversin

Beni affet (merhamet et)

Mümkünse kandil gecesi tespih namazı kılmalıdır.

Kadir gecesi çekilecek tespihler hangileridir?