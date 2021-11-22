Hastaneden ve Jülide Kural'dan açıklama 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Cumartesi günü aniden fenalaşan Kadir İnanır, Muğla'dan ambulansla Denizli'ye getirilmişti. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen 72 yaşındaki usta sanatçı , burada tedavi altına alınmıştı. İki gündür doktor gözetiminde olan İnanır, dün operasyon geçirdi.

AMELİYAT BAŞARILI GEÇTİ

İnanır'ın sağlık durumu ile ilgili tedavi gördüğü Pamukkale Üniversitesi'nden açıklama yapıldı. Açıklamada, "Üniversite Hastanemizde tedavi altında olan değerli sanatçımız Kadir İnanır'ın klinik seyrinde bir sapma gözlenmesi üzerine akşam üzeri ameliyata alınmıştır. Ameliyat başarılı geçmiş olup, kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam etmektedir." ifadeleri yer aldı.

JÜLİDE KURAL: KADİR İNANIR BÜTÜN ZORLUKLARI AŞACAK GÜÇTE

Jülide Kural da, hayat arkadaşı Kadir İnanır'ın son sağlık durumuyla ilgili paylaşımda bulundu. Usta oyuncunun rutin kontrollerinin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alındığını ifade eden Kural, "Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte." dedi.

Jülide Kural, yayınladığı gönderide şu ifadelere yer verdi:

Bildiğiniz gibi Kadir İnanır, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde tedavisine devam etmektedir. Hastalığın seyrinde yeni bir durumun gelişmesiyle, 21 Kasım Pazar günü gerçekleşen başarılı bir operasyonun ardından, rutin kontrollerin yapılabilmesi için yoğun bakım ünitesine alınmıştır. Ameliyat sonrası sağlık durumunda olumsuz herhangi bir durum saptanmamıştır. Çok sevdiği halkının, onun yanında olduğunu kalbinden hissettiğine eminim. Zor bir durum ama Kadir İnanır hepinizin bildiği gibi bütün zorlukları aşacak güçte ve cesarettedir. Her zaman söylediği gibi bu ülkeye mutlaka büyük "Barış" gelecek ve o günün sevincini hepimiz birlikte yaşayacağız. Saygılarımla...

"TAKİBİMİZ DEVAM ETMEKTEDİR"

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Ahmet Kutluhan ve Kadir İnanır’ın doktoru Prof. Dr. Çağdaş Erdoğan, dün açıklamalarda bulunmuştu. Rektör Kutluhan İnanır’ın felç riskinden söz edemeyeceklerini belirterek, “Büyük sanatçımız Kadir İnanır hastanemiz acil servisine gelmiştir. Hızlı bir şekilde gerekli tetikleri yapılmış ve beyin damar hastalığı ön tanısıyla servise alınarak yatağa yatırılmıştır. Kendisi dün akşam bizzat ziyaretimde bilinci açık koopere olup yakın takip edilmek üzere kendisine de bildirilmiş ve şuan da takibimiz devam etmektedir. Bu beyin damar hastalığı seyri açısından hafif ve hasar vermeden atlatılabildiği gibi daha ağır sonuçlar doğurabileceğinden birkaç gün daha yakın takibi gerekmektedir. Gerekli önlemleri almış ve tedavisine başlanılmıştır. Hastamız şu anda koopere. Herkese selamı var ve saygılar sunuyor.” demişti.

İnanır'ın sevki hakkında bilgi veren Kutluhan, “Beyin damar hastalığı olduğu için hastanemiz tüm gerekli malzemelere ve doktorlara sahiptir. Ayrıca böyle durumlarda hastanın seyahat etmesi uçakla da olsa sıkıntılı olabileceğinden bu riske girmemek gerekir. Tıbben sevki birkaç gün sonra olabilir. Şu anda felçten söz edemeyiz. Hastamızda böyle bir durum yoktur. Ancak gelişebileceği endişesiyle yakın takip ve tedavi ediyoruz.” diye konuşmuştu.

"HAYATİ TEHLİKESİ YOK"

Kadir İnanır'ın yeğeni Levent İnanır da konuyla ilgili açıklamada bulunmuştu. Basında Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla çıkan haberleri yalanlayan Levent İnanır, Kadir İnanır'ın hayati tehlikesi bulunmadığı gibi felç riski taşımadığını da söylemişti.

Levent İnanır, "Daha önce beyninde pıhtı atması gibi bir durumun olduğu sanıldı ama öyle değil. Pıhtı ameliyat olan gözünde oluşmuş. Sarı nokta nedeniyle yeni bir operasyon yaptırmıştı. Oradan bir pıhtı atması oldu, ama kan sulandırıcıyla sorun halloldu." demişti.

Levent İnanır

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Ünlü aktör Kadir İnanır, pıhtı atması nedeniyle 2018 yılında yoğun bakıma alınmıştı. Pıhtının beyin damarı tıkanıklığına sebep olduğunun anlaşılmasının ardından ameliyata alınan Kadir İnanır, tedavisinin ardından hayati tehlikeyi atlatmıştı.

Şubat 2012'de bel fıtığı ameliyatı olan İnanır, ardından akciğerlerinde görülen bir tümör nedeniyle bir operasyon daha geçirmişti.