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Kadir Suresi meali: Türkçe ve Arapça okunuşu - Kadir Suresi dinle

Kadir Suresi, bugün idrak edilen Kadir Gecesi için gündemde. Bugün koronavirüs tedbirleri nedeniyle camilerde geniş katılımlı ibadetler yapılamayacak ancak vatandaşlar evlerinde kandil ibadetlerini yerine getirebilecek. O ibadetlerden birisi de Kadir Suresi'ni okumak. İşte Kadir Suresi'nin meali ve detaylar

Kadir Suresi

Kadir Suresi'nin meali nedir? Kadir Suresi nasıl okunulur? soruları bugün idrak edilen Kadir Gecesi için soruluyor. Kur'an'ın indirilişinin anlatıldığı Kadir Suresi, İslamiyet'in en önemli kandil günleri arasında yer alan Kadir Gecesi'nde okunuyor. Kadir Suresi okunuşu haberimizde.

KADİR SURESİ OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm…

İnna enzelnahü fiy leyletilkadr

Ve ma edrake ma leyletülkadr

Leyletülkadri hayrüm min elfi şehr

Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr

Selamün hiye hatta matle’ılfecr

AMİN…

KADİR SURESİ MEALİ (TESFİRİ)

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla.

Şüphesiz Biz, (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.Melekler ve Ruh (Cebrail),Rabb'i'nin izni ile her iş için (semâ'dan yere) o gece inerler. O gece tan yeri ağarana kadar esenliktir. AMİN

KADİR SURESİ HAKKINDA

Kadr Suresi, Kur'an'ın 97. suresidir. Sure 5 ayetten oluşur.

Mekke'de Abese Suresi'nden sonra indirildiğine inanılmaktadır. Kur’an’ın indirildiği Kadir Gecesi'nden bahsedildiği için sureye bu isim verilmiştir.

Kadir Suresi'nde Kur’an’ın Kadir Gecesi'nde indirildiğinden, Kadir Gecesi'nin bin aydan daha hayırlı olduğundan, Kadir Gecesi'nin rahmet ve berekete vesile olduğundan, bu sebeple taşıdığı değerden bahsedilir.

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