'Kafalar' grubu: Öncümüz Cem Yılmaz

"Öncümüz Cem Yılmaz" 0:00 / 0:00

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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Fatih Yasin, Atakan Özyurt ve Bilal Hancı’dan oluşan 'Kafalar' ekibinin yeni filmi 'Kendinden Kaçak', 8 Nisan Cuma günü vizyona giriyor. Yapımını Black White’ın, yapımcılığını Harun Türk’ün üstlendiği, senaryosunu ise Cüneyt İnay’ın yazdığı 'Kendinden Kaçak'ın galası, 5 Nisan Salı akşamı Levent'teki bir sinema salonunda gerçekleşti.

Yönetmen koltuğunda Levent Türkan’ın oturduğu filmin galasına katılanlar arasında; oyuncular Cansu Fırıncı ve Halil Söyletmez’in yanı sıra sosyal medya fenomeni Cemre Solmaz ile Merve Yalçın da vardı.

"İKİNCİ FİLMDE DAHA ÇOK HEYECANLANDIM"

Film ekibi, gösterim öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bilal Hancı, heyecanını, "Bu bizim ikinci filmimiz. İlkinde çok heyecanlıydım. İkincide daha sakin olurum diye düşünmüştüm ama çok daha fazla heyecan yaptım. İlk filmde olduğu gibi yine kadromuz çok iyi. Birlikte çalıştığımız oyuncular ve yönetmenimiz harikaydı. Biz alaylı olduğumuz için aslında önyargıyla yaklaşılıyor bize, onlar sağ olsunlar bu önyargıyı kırmamız için bize çok yardımcı oldular. Çok güzel bir iş ortaya çıkardık. İzleyenlerin keyif alacağını düşünüyorum. Bu arada şunu da söylemeliyim; bir filmi film yapan bence müzikleridir. Bizim filmimizin müziklerini de sevgili Bedük yaptı. Bedük, yapımcımız Harun Türk’ün bize hediyesi oldu. Onlara da çok teşekkür ediyorum buradan." sözleriyle dile getirdi.

"HEPİMİZ ÇOK EĞLENDİK"

Atakan Özyurt, ise "Setin her dakikası gerçekten çok samimi, çok eğlenceli geçti. Oyuncu abilerimiz, arkadaşlarımız da bize çok yardımcı oldular. Kadromuz yine çok iyi. Hepimiz çok eğlendik. Keyifli bir film olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

'Kafalar' grubunun diğer üyesi Fatih Yasin de "İkinci filmdeki oyunculuğumuzun ilk filmden daha iyi olduğunu düşünüyoruz. Değerli oyuncu kadromuzla beraber sette de çok güzel vakit geçirdik. Herkese teşekkür ediyorum. İzleyicilerin de desteğini bekliyorum." şeklinde konuştu.

"ATAKAN'IN ASKERLİĞİ ÇEKİM SÜRESİNİ KISALTTI"

'Kendinden Kaçak'ın çekimleri planlanandan daha kısa sürede tamamlanmıştı. Bunun nedenini Bilal Hancı açıkladı.

Hancı, "Çekimler dört hafta sürdü. İki haftası Ankara’da, iki haftası İstanbul’da geçti. Aslında daha uzun sürecekti ama Atakan askere gideceği için kısa sürede tamamladık. Çekimlerin bitiminin hemen ertesi günü askere gitmesi gerekiyordu. Ama yolda beni aradı, ‘Ben askeriyeye kaydolmayı unutmuşum, gidemiyorum askere’ dedi. Yönetmen ayrı saydırdı, oyuncu kadrosu ayrı, biz ayrı saydırdık. Çok stres yapmıştık onun yüzünden çünkü." dedi.

'Kafalar' grubu üyeleri, daha önce verdikleri bir röportajda "Cem Yılmaz bizden korksun." şeklindeki sözlerine de açıklık getirdi. Grup üyeleri, "Estağfurullah, öyle bir şey yok. Çarpıtıyorsunuz. Öyle bir şey söylemedik. Siz istediğiniz yeri kesip almışsınız. Biz öncümüz olarak Cem Yılmaz’ı gördüğümüzü söyledik. Sorunun başı da şöyleydi; ‘Cem Yılmaz gibi olmak ister misiniz?’ Biz de cevap verirken ‘Cem Yılmaz korksun bizden’ diye şaka yaptık. Biz Cem ağabeyi gerçekten çok seviyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇOK EMEK VERDİLER KARŞILIĞINI ALACAKLAR"

'Kendinden Kaçak' filminde rol alan diğer oyuncular da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Daha önce 'Kardeş Payı', 'Çalgı Çengi' gibi yapımlarda rol alan Şinasi Yurtseven, "Geniş Aile’nin senaristi Cüneyt İnay’ın yazdığı senaryoyu Levent Türkan çekti. Gerçekten çok disiplinli, iyi bir ekiple özenerek çektik. Her ne kadar 'Kafalar' ekibiyle kuşak çatışması olsa da aramızda, iyi anlaştık." dedi.

Eslem Akar da "Kafalar’ın çok farklı bir kitlesi var. Çok farklı yerlere ulaşabiliyorlar. Onlarla çalışmak benim için gerçekten çok güzel bir deneyimdi. YouTube videolarında da gördüğümüz gibi inanılmaz doğallar. Çekimlerde çok eğlendik." ifadelerini kullandı.

Suat Sungur ise "Benim için çalıştığım setlerde önemli olan samimiyettir. Bu sette de samimi bir ortam vardı, onu çok sevdim. Genç arkadaşlarımı da çok sevdim. 'Kafalar'ı çok merak ediyordum. 17 yaşında bir oğlum var, onun sayesinde tanıdım ve onlarla beraber olmak istedim. İyi ki de olmuşum. Çok mutluyum bu filmde oynadığım için." dedi.

"Kafalar’ı önceden biliyordum ama bu sette çok güzel insanlar olduklarını fark ettim." diyen Hakan Bilgin, "Çok sevdim onları. Birlikte güzel bir süreç geçirdik. Mizah anlayışı olarak biz mücadele verdik aslında Suat Abi’yle beraber. Aramızda kuşak farkı var çünkü. Biz de onlardan çok şey öğrendik. Hiçbir başarı tesadüf değildir. Çok emek verdiler, karşılığını alacaklarını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.