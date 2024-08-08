Kafkas arısının ürettiği balın değerini anlatan Çiçek, şunları kaydetti: "Ardahan'da arıcılar birliğine üye 620 arıcının yaklaşık 35 bin kovanında hasat dönemi başladı. Bir süredir devam eden hasat, birkaç gün içinde tamamlanır. Bugün de Kafkas Arısı Üretim, Eğitim ve Gen Merkezine ait kovanlarda hasat vardı. Biz de buna eşlik ettik. Kovanda ortalama 14 kilogram bal gözlemledik, bereketli sezon diliyoruz."