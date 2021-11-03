Savcılıkça hazırlanan iddianamede, müşteki Eyüp Durgun’un İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı otobüs şoförü olarak görev yaptığı, olay tarihinde Hamidiye Mahallesi Girne Caddesi geldiği sırada şüpheli Sinan Anacur’un (35) kullandığı aracın kornasına basarak Durgun’dan yol istediği ve daha sonra yanından geçerken müşteki şoför ile İETT şoförlerine küfür ederek tehditte bulunduğu aktarıldı.