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Elektrik faturası tartışması sonrası kalp krizi ve saldırı suçlaması

DHA

Elektrik faturası tartışması sonrası kalp krizi ve saldırı suçlaması


Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ta evinin elektriğini kesmeye gelen AKEDAŞ görevlilerine faturanın ödendiğini söyleyerek izin vermeyen Atiye Yüzgeç (62), iddiaya göre çıkan tartışma sonrası kalp krizi geçirdi. Atiye Yüzgeç'in kızı Fatma Konuş, annesinin darbedildiğini ve yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiğini söylerken, elektrik dağıtım şirketi ise personelin saldırıya uğradığı açıklaması yaptı.
Olay, dün öğle saatlerinde Dereboğazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, AKEDAŞ ekipleri, elektrik faturasını ödemeyen Atiye Yüzgeç'in elektriğini kesmek istedi. Taraflar arasında yaşanan olayın ardından fenalaşan Atiye Yüzgeç, hastaneye götürüldü. Burada yapılan kontrollerde Yüzgeç'in kalp krizi geçirdiği belirlendi, hayati tehlikesi olduğu için Sütçü İmam Üniversitesi Uygulama ve Araştıra Hastanesi'ne sevk edildi. Atiye Yüzgeç, buradaki müdahalenin ardından yoğun bakımda tedaviye alındı.
'KÜFREDİP OKUMA SAYACINI ANNEME FIRLATMIŞ'
Sağlık durumu iyiye giden Atiye Yüzgeç'in kızı Fatma Konuş, görevlinin okuma sayacını fırlatmasıyla annesinin vücudunda morluk olduğunu, olay sonrası da kalp krizi geçirdiğini söyledi. Hem AKEDAŞ'tan hem de annesine saldırdığı iddia edilen görevlilerden şikayetçi olduklarını belirten Fatma Konuş, "Elektriği kesmeye gelen görevliye annem faturanın yatırıldığını söylüyor. Annem faturayı ödeyen kardeşimi aramak istiyor ama görevli kabul etmiyor. Israr edince görevli okuma sayacını anneme doğru fırlatıyor. Sayaç göğüsle omuz arasına çarpıyor ve annem yaralanıyor. Bunlar gittikten sonra annem fenalaşıyor. Orada bulunanlar ambulansı ve jandarmayı arıyor. Tansiyon sorunu olduğu sanılıyor ama kalp krizi geçirdiği ortaya çıkıyor. Daha sonra muayene edildiğinde annemde çürük olduğu belirleniyor ve darp raporu alınıyor. Hastanede yatış yapılacakken tansiyonu düşmediği için Tıp Fakültesi'ne sevk ediliyor ve tekrar ikinci bir kriz geçiriyor. Annemi yoğun bakıma aldılar. Bunun suçlusu AKEDAŞ ve görevlileri. Biz AKEDAŞ'tan da personelinden de şikayetçiyiz" diye konuştu.
'PERSONELİMİZ TAŞLI, SOPALI SALDIRIYA UĞRADI'
Yüzgeç ailesinin iddialarıyla ilgili AKEDAŞ'tan yapılan açıklama ise şöyle:
"Hane halkı, evin dışında olması gerekirken evin içinde yer alan sayaca ulaşılmasına izin vermemiş, sayaca ulaşamayan ekibimiz ise görevini elektrik direğinden kesim işlemi yapmak suretiyle icra etmek istemiş, ancak görev başındayken sözlü saldırının ardından taş ve sopalı saldırıya uğramış ve darbedilerek görevlerini takip ettikleri el terminali kırılmıştır. Saldırıya uğrayan ekibimiz tarafından jandarmaya haber verilmiş saldırganlardan şikâyetçi olunmuştur. Saldırı neticesinde vücudunun değişik yerlerinde yaralama izi olan ekip personellerimizin elbiseleri de yırtılmıştır. Genel adli muayene raporu alan personellerimiz yaşadıkları tatsız ve üzücü olayın şokunu yaşamaktadır."DHA-Güvenlik Türkiye-Kahramanmaraş Ömer KOÇ
2021-07-14 17:02:03

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