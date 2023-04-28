Son dakika deprem haberleri, Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yıkıma neden olan depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile her gün güncelleniyor. Yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar "Az önce deprem mi oldu, nerede ve kaç büyüklüğünde?" sorularına yanıt arıyor. Kandilli tarafından açıklanan verilere göre 28 Nisan Cuma günü Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 28 Nisan son depremler listesi...