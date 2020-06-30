Kahve; sağlık konusunda hem faydalı olabilen hem de aşırı tüketilmesiyle zarar veren bir sıcak içecektir. Kahvenin vücut sağlığı yanında cilt için de bazı faydalar yaratabildiğini ve etkili düzelmelere yol açtığını görmek mümkündür. Kahvenin özellikle telvesi cilde bir kaç şekilde fayda sağlamaktadır.

Kahve cilde ne gibi faydalar sağlar?

Selülit gidermede etkilidir: Özellikle kahve telvesi ile uygulayabileceğiniz masaj ile selülitlerin azalmasında oldukça etkili olan bir içeriğe sahiptir. Peeling özelliği sağlayarak kan dolaşımını artırır ve ısı verir. Bu sayede selülitli bölgelerde ortaya çıkan yağlanmaların erimesine neden olmaktadır. Kahvenin çerisinde bulunan kafein ile üretilen selülit kremleri işte bu etkisi sayesinde faydalı olabilmektedir.

Cilt kızarıklıklarını giderir: Alerji ve cilt hastalıkları nedeni ile ciltte oluşan kızarıklık ve döküntülerin iyileşmesinde fayda sağlayıcı özelliğe sahiptir. Özellikle iltihap giderici özelliğe sahiptir.

Gözaltı morluklarını giderir: Uykusuzluk, stres, yorgunluk nedeni ile ortaya çıkan gözaltında oluşan morlukların tedavi edilmesinde oldukça faydalıdır. Oluşan şişliklerin inmesini de düzeltme etkisi bulunur. 1 çay kaşığı kahve tozunu az bir suyla karıştırıp gözaltlarınıza tatbik edip 15 dakika bekletin ve yıkayın.

Kahvenin sürekli tüketilmesi ciltte bazı zararlı etkiler yaratabilmektedir. Özellikle cildin elastiki özelliğini yitirmesine neden olur. Kahverengi leke oluşumunu hızlandırır ve çoğaltır. İçerdiği tenin ile cildin kurumasına ve sertleşmesine neden olmaktadır. Kahve tüketimini az ve öz tüketerek sağlamak gereklidir.