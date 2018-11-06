Ulusal ve uluslararası arenada alınan sağlık önlemlerine rağmen önüne geçilemeyen bu durum nedeniyle son yıllarda vefat eden futbolculardan öne çıkanlar şöyle:

SON MAÇLARINA ÇIKTILAR

Kamerun ile Kolombiya arasında 26 Haziran 2003 tarihinde oynanan FIFA Konfederasyonlar Kupası yarı final karşılaşmanın ikinci yarısında aniden fenalaşarak yere yığılan Marc Vivien Foe, futbol dünyasını yasa boğdu. Bilincini yitirdiği anlaşılan Kamerunlu Foe, apar topar maçın oynandığı Fransa'nın Lyon kentindeki bir hastaneye kaldırılmasına rağmen 28 yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm sebebi olarak, kalbinin sıkışmasının ardından ciğerlere hava gitmemesi gösterildi.

Macar futbolunun yetiştirdiği en büyük yetenekler arasında gösterilen Miklos Feher, 25 Ocak 2004'te Benfica forması altında çıktığı Guimaraes maçında, gördüğü sarı kart sonrası kafasını öne eğip fenalaştı ve maç sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Daha önce Porto forması da giyen 24 yaşındaki Macar milli futbolcunun ölümü, kalbindeki ritim bozukluğuna bağlandı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Sevilla'da forma giyen Antonio Puerta, 2006-2007 sezonunda çıktığı ilk maçında 5. dakikada kendi kalesinin önünde yere düştü. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası şuuru yerine gelen Puerta, soyunma odasına gittikten sonra bir kez daha yere yığıldı ve hastaneye kaldırılmasından üç gün sonra öldü. 22 yaşındaki sporcunun ölümünün ırsi bir kalp rahatsızlığından kaynaklandığı belirtildi.

Portekiz 3. Futbol Ligi ekiplerinden Tourizense'de forma giyen 20 yaşındaki Carlos Alexandre Caseiro, 18 Kasım 2013'te lig maçının 7. dakikasında kalbinden yaşadığı sorun nedeniyle vefat etti.

Dinamo Bükreş'in 26 yaşındaki Kamerunlu futbolcusu Patrick Ekeng de 6 Mayıs 2016'da Romanya 1. Ligi Şampiyonluk Grubu'nda Viitorul ile yaptıkları maçta, oyuna girdikten 7 dakika sonra yere yığıldı ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybetti. Ekeng'in yanı sıra 24 yaşındaki Rumen futbolcu Catalin Hildan da Dinamo Bükreş forması altında kalp krizi geçirdi. 2000 yılında takımının Oltanita ile oynadığı hazırlık maçının 74. dakikasında yere yığılarak yaşamını Hildan'ın anısına Dinamo Bükreş'in kuzey tribününe adı verildi.

TİTO VE ASTORİ SEVENLERİNİ ÜZDÜ

Fildişi Sahili Milli Takımı formasını 55 kez giyen Cheick Tiote, Çin 2. Ligi takımlarından Pekin Enterprise'in antrenmanında geçirdiği kalp krizinin ardından vefat etti. 30 yaşındaki Tiote, kariyerinde Anderlecht, Twente ve Newcastle United gibi önemli takımlarda da oynamıştı.

Fiorentina'nın 31 yaşındaki takım kaptanı Davide Astori de hayatını kaybederek taraftarlarını yasa boğdu. İtalyan futbolcu, Fiorentina ile Udinese arasındaki lig maç öncesi 4 Mart 2018'de kalbinden yaşadığı sorunun ardından ani bir şekilde yaşamını yitirdi.

TÜRKİYE'DE DE BİRÇOK FUTBOLCU HAYATINI KAYBETTİ

Galatasaraylı Dursun Özbek de aynı nedenle hayata veda ettiğinde, henüz 17 yaşındaydı. Özbek, 1986 yılında Metin Oktay Tesisleri'nde antrenman sırasında kalp krizi geçirdi.

Elazığsporlu futbolcu Gökmen Yıldıran, 10 Ağustos 2006'da antrenman sırasında kalp krizi geçirdi. 28 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırılamadan hayata gözlerini yumdu.

Türk futbolunu derinden sarsan bir başka ölüm haberi ise 5 Eylül 2012'de Eskişehirspor'dan geldi. Henüz 26 yaşında olan Ediz Bahtiyaroğlu, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybederek sevenlerini yasa boğmuştu.

Genç yaşında yaşamını yitiren bir başka Türk sporcu da Gökhan Kaya idi. Manisaspor 18 yaş altı takımında forma giyen Kaya, 2013'te geçirdiği kalp krizinin ardından hayatını kaybetti.

Kayseri Süper Amatör Küme takımlarından Erkiletspor'un 23 yaşındaki kaptanı Efekan Türkyılmaz ise 2013 yılında halı sahada öldü. Erciyes Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde de okuyan genç futbolcu, hastaneye kaldırılmak istenirken yolda yaşamını yitirdi.

Son yıllarda kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden futbolculardan öne çıkanların listesi şöyle:

Futbolcu Yaş Ülkesi Kulübü Yıl Catalin Hildan 24 Romanya Dinamo Bükreş 2000 Marc-Vivien Foe 28 Kamerun Kamerun Milli Takımı 2003 Miklos Feher 24 Macaristan Benfica 2004 Serginho 30 Brezilya Sao Caetano 2004 Alin Paicu 32 Romanya Minerul Matasari 2005 Paul Sykes 28 İngiltere Folkestone Invicta 2005 Matt Gadsby 27 İngiltere Hinckley United 2006 M. Abdelwahab 23 Mısır El-Ahly 2006 Ivan Karacic 19 Bosna Hersek Siroki Brijeg 2007 Antonio Puerta 22 İspanya Sevilla 2007 C. Nsofwa 28 Zambiya Hapoel Beersheba 2007 Pinault 23 Fransa Clermont 2009 Daniel Jarque 37 İspanya Espanyol 2009 Maurizio Greco 25 İtalya Güldenstern 2010 Endurance Idahor 25 Nijerya El-Merreikh 2010 B. Opoku 19 Gana Kessben 2010 Goran Tunjic 32 Hırvatistan Mladost 2010 Ambrose Wleh 24 Liberya Invincible Eleven 2010 Wilson Mene 25 Nijerya Prek Pra Keila 2010 Lokissimbaye Loko 30 Çad Beaumontois 2011 Naoki Matsuda 34 Japonya Matsumoto Yamaga 2011 Bobsam Elejiko 30 Nijerya K. Merksem 2011 D. Venkatesh 27 Hindistan Bangalore Mars 2012 Piermario Morosini 25 İtalya Livorno 2012 C. Ihelwere Henry 21 Nijerya Delta Tulcea 2012 Dominik Rupp 23 Almanya Hemmersdorf 2013 Carlos Alexandre Caseiro 20 Portekiz Tourizense 2013 Berat Sacipi 31 Kosova Inter Itzehoe 2013 Efekan Türkyılmaz 23 Türkiye Erkiletspor 2013 Alexandre Marques 20 Portekiz Tourizense 2013 Gregory Mertens 24 Belçika Lokeren 2015 Cristian Gomez 27 Arjantin Atletico Parana 2015 Patrick Ekeng 30 Kamerun Dinamo Bükreş 2016 Cheick Tiote 26 Fildişi Sahili Pekin Enterprise 2017 Davide Astori 31 İtalya Fiorentina 2018 Ekundayo Ebenezer Mawoyeka 23 Türkiye Sarayköyspor 2018

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