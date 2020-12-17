Kalın: 17-25 Aralık darbe girişiminin uluslararası destekli karanlık bir operasyon

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemGüvenlik
ABONE OL

Kalın: 17-25 Aralık darbe girişiminin uluslararası destekli karanlık bir operasyon

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "15 Temmuz darbe girişiminin bir denemesi olan 17-25 Aralık darbe girişimi, FETÖ'nün bürokrasideki kirli elleriyle Türk milletinin iradesini ve egemenliğini teslim almayı hedefleyen uluslararası destekli karanlık bir operasyondur." ifadesini kullandı.

Kalın: 17-25 Aralık darbe girişiminin uluslararası destekli karanlık bir operasyon
AA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Fetullahçı Terör Örgütü'nün ( FETÖ) 17-25 Aralık darbe girişiminin 7'nci yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, FETÖ'nün emperyalist güçlerin taşeronluğunu yapan hain bir örgüt olduğunu bildirdi.

FETÖ'nün bu girişimle hükümete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alçakça kumpas kurmak istediğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"15 Temmuz darbe girişiminin bir denemesi olan 17-25 Aralık darbe girişimi, FETÖ'nün bürokrasideki kirli elleriyle Türk milletinin iradesini ve egemenliğini teslim almayı hedefleyen uluslararası destekli karanlık bir operasyondur. Milletimizin seçtiği hükümeti ayak oyunlarıyla devirmeyi hedefleyen, ülkemizi istikrarsızlaştırmayı planlayan ve gayrimeşru yöntemlerle sinsi emellerine ulaşmak isteyen bu eli kanlı terör örgütünün hain planlarına, Cumhurbaşkanımız ve milletimiz 'dur' demiştir."

"TÜM ÜLKELERİN FETÖ'YE KARŞI GEREKLİ TAVRI GÖSTERMESİNİ BEKLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 17-25 Aralık'tan itibaren farklı kisveler altında ihanet ve sapkınlığını gizleyerek yıllarca insanların kalplerini ve zihinlerini işgal eden FETÖ'nün, gerçek yüzünü meydanlarda anlatarak bu karanlık terör örgütüne karşı kapsamlı bir mücadele başlattığını anımsatan İbrahim Kalın, şunları ifade etti:

"Bu mücadelenin ne kadar önemli olduğu başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere yıllar içinde yaşanan tecrübelerle daha iyi anlaşılmıştır. Başta güvenlik bürokrasisi olmak üzere tüm kurumlarımıza sızan FETÖ, ulusal güvenliğimizin en temel meselelerinde dahi devletimizin önlem almasını yavaşlatacak veya zorlaştıracak kadar büyük bir tehdit ve tehlikeyi temsil etmiştir. Nitekim FETÖ'den arındırıldıktan sonra iç ve dış tehditlere karşı güvenlik güçlerimizin mukavemet kapasitesi ve kararlılığı artmıştır. FETÖ'nün demokrasimize ve ulusal güvenliğimize yönelik oluşturduğu tehdidi görmezden gelen bazı ülkelerin, bu terör örgütü mensuplarını ülkelerinde barındırması hem demokratik değerler hem de ikili ilişkiler açısından büyük bir çelişkidir.

Başta müttefiklerimiz olmak üzere tüm ülkelerin FETÖ'ye karşı gerekli tavrı göstermesini bekliyor, bir kez daha bu terör örgütünün faaliyetlerine son vermeye ve mensuplarını ülkemize iade etmeye çağırıyoruz. Milletimizin iradesi ve güvenliğini tehdit eden her türlü teşebbüse karşı milletçe birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye devam edeceğiz. Milletimizin egemenliğine olan düşkünlüğü ve dayanışma ruhu, hiçbir terör örgütünün kirli planlarına geçit vermeyecektir."

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Karaman'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı
GÜNDEMKaraman'da bir köy karantinada
Üç aylar ne zaman başlıyor, tarih belli oldu mu? Diyanet duyurdu: 2021 Üç aylar başlangıç zamanı...
GÜNDEM2021 Üç aylar ne zaman başlıyor?
Şırnak'ta HDP'li grup, PKK'ya tepki için eylem yapan terör mağduru anneleri taşladı
GÜNDEMŞırnak'ta HDP'li grup, terör mağduru anneleri taşladı
2020 Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı: Sahil Güvenlik uzman erbaş başvurusu ne zaman?
GÜNDEMSahil Güvenlik uzman erbaş alacak
ÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı - Tıkla, öğren - 2020 EKPSS tercihleri ne zaman, hangi tarihte? Açıklandı mı
GÜNDEMÖSYM EKPSS sonuç sorgulama ekranı
18 Aralık Cuma Hutbesi açıklandı - İşte Diyanet'in açıkladığı bu haftaki Cuma Hutbesi'nin konusu
GÜNDEMCuma Hutbesi açıklandı 18 Aralık 2020!
Edirneli ressam, 91 yaşında koronavirüsü yendi
GÜNDEMEdirneli ressam, 91 yaşında koronavirüsü yendi
En güzel Cuma mesajları 18 Aralık - Resimli, kısa, dualı, hadisli, yeni Cuma mesajı ve sözleri 2020
GÜNDEMEn güzel Cuma mesajları 18 Aralık!
Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı'ndan ortak açıklama
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan ve Irak Başbakanı'ndan ortak ...
Ege Denizi'nde Girit Adası yakınlarında saat 4.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
GÜNDEMEge Denizi'nde deprem

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X