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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Kamu kurumlarında kreş sayısı artıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin sayısı artıyor

        Kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılmasına yönelik adım atıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğurganlık oranlarını arttırmak ve aile kurumunu güçlendirmek adına söz konusu adımın atıldığını belirterek, "Bu adım, Nüfus Politikaları Kurulumuzda uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapısal reformlardan biriydi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2025 - 17:41 Güncelleme: 30.07.2025 - 17:41
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        Kamu kurumlarında kreş sayısı artıyor
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, doğurganlık oranlarını arttırmak, aile kurumunu güçlendirmek ve sağlıklı nesillerin yetişmesi için önemli bir adım atıldığını açıkladı.

        Yılmaz, "Cumhurbaşkanlığı tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına gönderilen resmi yazıyla; kamu kurumlarında kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması ve kapasitelerinin artırılması istenilmiştir. Bu adım, Nüfus Politikaları Kurulumuzda uzun süredir üzerinde çalıştığımız yapısal reformlardan biriydi" dedi.

        Yılmaz, özellikle 7 gün 24 saat hizmet veren kamu kurumlarında, çocuklar için güvenli ve nitelikli bakım ortamlarının yaygınlaştırılmasının önem taşıdığını kaydederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2025’in “Aile Yılı” ilan edilmesiyle birlikte; çocuk bakım hizmetlerinin yaygınlaştırılması, doğum sonrası kadın istihdamının desteklenmesi ve özellikle genç çiftlerin çocuk sahibi olmasının önündeki yapısal engellerin kaldırılması yönünde adımları kararlılıkla atıyoruz" ifadelerini kullandı.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, kamuda hizmet veren tüm kurumların, bu düzenlemeyi hızla hayata geçirerek çalışan ailelere destek olmasının, hem sosyal adaletin tesisi hem de nüfus politikalarının etkinliği açısından son derece önemli olduğunu vurguladı.

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