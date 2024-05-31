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        Haberler Gündem Güncel Kamyonet işçi servislerine çarptı: 18 yaralı

        Kamyonet işçi servislerine çarptı: 18 yaralı

        Tekirdağ'da iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen iki işçi servisine kamyonet çarptı. Kazada 18 kişi yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 09:54 Güncelleme: 31.05.2024 - 09:54
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        Tekirdağ'ın Saray ilçesinde N.T. ve T.G. idaresindeki iki işçi servisine iddiaya göre Bağlar mevkisinde kırmızı ışıkta durdukları sırada Çerkezköy istikametinden Saray istikametine giden U.K. idaresindeki kamyonet çarptı.

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        Kazada 18 kişi yaralandı. Servislerden birinde sıkışan bir işçi itfaiye ve sağlık sağlık ekiplerinin çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.

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        Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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        Kazanın ardından yol uzun süre trafiğe kapanırken trafik akışı kontrollü bir şekilde Çayla kavşağından verildi.

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        Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından araçlar çekicilerle kaldırılarak trafik akışı normal seyrine döndü.

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        Saray İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar da kaza yerine gelerek bilgi aldı.

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        #Tekirdağ
        #trafik kazası
        #işçi servisi
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