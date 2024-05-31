Kamyonet işçi servislerine çarptı: 18 yaralı
Tekirdağ'da iddiaya göre kırmızı ışıkta bekleyen iki işçi servisine kamyonet çarptı. Kazada 18 kişi yaralandı.
Tekirdağ'ın Saray ilçesinde N.T. ve T.G. idaresindeki iki işçi servisine iddiaya göre Bağlar mevkisinde kırmızı ışıkta durdukları sırada Çerkezköy istikametinden Saray istikametine giden U.K. idaresindeki kamyonet çarptı.
Kazada 18 kişi yaralandı. Servislerden birinde sıkışan bir işçi itfaiye ve sağlık sağlık ekiplerinin çabaları sonucu sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Yaralılar ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazanın ardından yol uzun süre trafiğe kapanırken trafik akışı kontrollü bir şekilde Çayla kavşağından verildi.
Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından araçlar çekicilerle kaldırılarak trafik akışı normal seyrine döndü.
Saray İlçe Emniyet Müdürü Vahap Uyar da kaza yerine gelerek bilgi aldı.