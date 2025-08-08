Kanada'dan İsrail'e tepki

Kanada Başbakanı Mark Carney, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal kararının yanlış yönde bir adım olduğunu ve sahadaki insani durumu iyileştirmeye katkı sağlamayacağını bildirdi.

Carney, Ontario eyaletinde bir askeri tesiste basın toplantısı düzenlendi.

Gazze'de derhal ateşkes ve esirlerin serbest bırakılması çağrılarını yinelediklerini belirten Carney, İsrail'in Gazze kentini işgal kararıyla ilgili, "Biz de birçok ülkeyle birlikte, bu adımın yanlış olduğunu düşünüyoruz. Bu eylem, sahadaki insani durumu iyileştirmeye katkı sağlamayacak. Aksine esirlerin hayatını daha da fazla riske atacaktır." ifadelerini kullandı.

Carney, Hamas'ın Gazze'de gelecekte bir rolü olamayacağını da belirterek, "Bu hedeflere ulaşmak için müttefiklerimizle birlikte çalışmayı sürdüreceğiz." dedi.

FRANSA'DAN KINAMA

Fransa, İsrail hükümetinin "Gazze Şeridi'nin tamamının işgalini öngören planını" şiddetle kınadığını bildirdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, X hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa, İsrail hükümetinin Gazze'nin tamamen işgalini öngören planını şiddetle kınıyor." ifadesini kullandı.