Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı

Giriş: 26.03.2019 - 10:27 | Güncelleme:  

Oyuncu Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz günlerde bir süredir beraber olduğu Kanat Atkaya ile evlendi. Ünlü oyuncu, sürpriz evliliklerinin hikayesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı

  • 1Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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    Oyuncu Şebnem Bozoklu, geçtiğimiz günlerde bir süredir beraber olduğu Kanat Atkaya ile evlendi. Çift mutlu haberi sosyal medya hesaplarından, "Evlendik! Mutluluğumuzu paylaşan herkese şimdiden çok teşekkür ederiz" notuyla duyurdu.

  • 2Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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    SÜRPRİZ EVLİLİĞİ ANLATTI

    Ünlü oyuncu, sürpriz evliliklerinin hikayesini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla anlattı. İşte haberleri olmayan ailelerini sürpriz yaptıklarını ifade eden Bozoklu'nun o paylaşımı:

  • 3Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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    "KİMSENİN EVLENECEĞİMİZDEN HABERİ YOK"

    23 Mart 2019 öğleden sonra saat 14.00... Ailelerimiz bize öğle yemeğine geldiklerini sanıyorlar. Bizim iki ay önce belediyeye evlilik başvurusu yaptığımızdan habersizler ve sürekli sıkıştırıyorlar 'hadi, hadi, hadi' diye :) Kimsenin haberi yok evleneceğimizden, en yakın arkadaşlarımızın bile.

  • 4Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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    "BOMBA DÜŞÜYOR EVE"

    İlk fotoğrafta annelerimizin önünde evlenme teklif ediyor Kanat. Bizimkiler daha bu haberin mutluluğunu ve şaşkınlığını atlatamadan zırr kapı çalıyor ve nikah memuru eve geliyor :) Bomba düşüyor eve :) Koşup hemen beyaz elbisemi giyiyorum. Ailelerimiz ve nikah şahitlerimiz minicik bir ekibiz.

  • 5Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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    "DÜNYANIN EN GÜZEL YERİNDE 'EVET' DEDİK"

    Benim için dünyanın en güzel yerinde, evimizde canımız annelerimizin ailelerimizin önünde evet diyoruz...

  • 6Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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    Şahitlerimiz Enis Arıkan, Ayşegül Karacan, Çağla Akaslan, Bala Atabek ve Şükrü Metinoğlu...

  • 7Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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    "ORTAOKULDA PLATONİK AŞKIMDI"

    Geçtiğimiz aylarda, ortaokuldayken Atkaya’ya platonik aşk beslediğini söyleyen oyuncu, “Kanat ortaokulda platonik aşkımdı. Bu platonik aşk yıllarca sürdü ve onca yıl kendisini hiç görmedim. Bundan 1 sene 1 ay önce tanıştık, o günden sonra hiç ayrılmadık. Kaç kişi büyüdüğünde ortaokuldaki platonik aşkı ile birlikte olur ki? Benim mucizem de bu işte” demişti.

  • 8Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 9Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 10Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 11Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 12Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 13Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 14Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 15Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 16Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 17Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 18Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 19Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 20Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 21Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 22Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 23Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 24Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 25Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 26Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 27Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
    27|33
  • 28Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
    28|33
  • 29Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
    29|33
  • 30Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 31Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 32Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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  • 33Kanat Atkaya ile dünyaevine giren Şebnem Bozoklu sürpriz evliliğini anlattı - Magazin haberleri
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