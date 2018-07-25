Kanlı ay tutulması 2018-2020 yılları arasında ülkemizde gözlenebilecek 6 tutulmadan ikincisi olarak 27 Temmuz akşamı gerçekleşecek. Bu yüzyılın en uzun süreli Ay tutulması 1 saat 43 dakika devam edecek. Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika'nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13'de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30'da sona erecek. Tutulmanın maksimumunun gerçekleştiği 22.30-01.13 saatleri arasında ay tamamen karacak.

KANLI AY TUTULMASI TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Antarktika, Avustralya, Asya, Rusya, Afrika, Avrupa ve Güney Amerika’nın doğusundan gözlenebilecek bu tutulma saat 20.13′de başlayıp ertesi gün sabaha karşı 02.30‘da sona erecek. Tutulma Türkiye’den kısmen izlenebilecek.

KANLI AY TUTULMASI NASIL OLUYOR?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Kanlı Ay Tutulması sırasında Dünya, Ay ve Güneş'in arasında kalır ve Güneş'ten Ay'a giden ışığı keser. Böylece Ay, Dünya'nın gölgesi tarafından örtülür. Bu sırada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır. Ay'ın yüzeyine ulaşan Güneş ışığı geniş yayılarak Ay'a kırmızı bir görüntü verir. Böylece Kanlı Ay Tutulması oluşur. Havanın kirlilik oranı ve bulutlar, Ay'ın renginde etkili olabilir.

KANLI AY TUTULMASI NEREDEN İZLENECEK?

Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya'dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay'ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneşin kızıl - turuncu renkli ışınları için Dünya'nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay'ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor. Kanlı Ay Tutulması en net Afrika ve Avrupa'dan gözlemlenecek. Madagaskar ve Orta Doğu Kanlı Ay Tutulması'nın en iyi şekilde izlenebileceği yerler olacak.

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