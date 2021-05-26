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Kanlı Ay tutulması ne zaman? Türkiye için kötü haber! Ay tutulması burçlara etkisi

Ay tutulması ne zaman saat kaçta? 2021 kanlı ay tutulması saati ve hangi ülkelerden görüleceği belli oldu. Astroloji meraklıları saat 14.00 ile saat 14.30 arasında tüm işlerini bırakıp ritüeller için kolları sıvayacak. Ancak Türkiye'deki astroloji meraklıları için kötü bir haberimiz var. Tutulma bu yıl ülkemizden izlenemeyecek. İşte Kanlı Ay tutulması burçlara etkisi ve Ay tutulması saati...

Kanlı Ay tutulması ne zaman? Türkiye için kötü haber! Ay tutulması burçlara etkisi

Kanlı Ay tutulması saat kaçta? Güneş, Dünya ve Ay'ın peş peşe sıralanması ve sırasında meydana gelen Kanlı Ay tutulmasının tarihi merak edilip araştırılıyor. Başta astroloji meraklıları olmak üzere gökteki hareketleri yakından izleyenler için "Kanlı Ay tutulması ne zaman?" sorusunun cevabını haberimizde derledik. İşte merak edilip araştırılan sorunun cevabı...

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

Kanlı Ay tutulması 2021 Mayıs ayının son günlerinde gerçekleşecek. Uzmanlar Kanlı Ay tutulmasıyla ilgili 26 Mayıs Çarşamba gününü 27 Mayıs Perşembe gününe bağlayan gece (Türkiye'de gündüz saatleri) gerçekleşecek.

KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Kanlı Ay tutulması saat 14.12 - 14. 15 arasında gerçekleşecek. Saat 14.15'ten sonra tutulma kademeli olarak kalkacak. Türkiye'de gündüz olduğu için tutulma Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu kıyısındaki ülkelerden izlenebilecek.

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Bu esnada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır.

KANLI AY TUTULMASI NASIL OLACAK?

Kanlı Ay Tutulması Dünya'nın gölgesinin Ay'ı tamamen karanlığa bürüyerek Tam Ay Tutulması yaşandığı zaman gerçekleşir ve bu sebeple Ay kırmızı renk görünür. Ay, Dünya etrafındaki bir tam turunu yaklaşık 27 günde tamamlar ve 29.5 günde döngüsünü gerçekleştirir. Ay'ın iki döngüsü arasındaki farkları, Ay'ın, Dünya'nın ve Güneş'in Ay yörüngesi sırasında değişen göreli konumu sebebiyle ortaya çıkar. Kanlı Ay Tutulması yalnızca Ay'ın Dolunay evresinde ve Ay Tutulması sırasında yaşanır. Kanlı Ay Tutulması sırasında Dünya, Ay ve Güneş'in arasında kalır ve Güneş'ten Ay'a giden ışığı keser. Böylece Ay, Dünya'nın gölgesi tarafından örtülür. Bu sırada Dünya'da Güneş'in yeni doğduğu ve battığı yerlerdeki Güneş ışıkları Ay'ın yüzeyine ulaşır. Ay'ın yüzeyine ulaşan Güneş ışığı geniş yayılarak Ay'a kırmızı bir görüntü verir. Böylece Kanlı Ay Tutulması oluşur. Havanın kirlilik oranı ve bulutlar, Ay'ın renginde etkili olabilir.

Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya'dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay'ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneşin kızıl - turuncu renkli ışınları için Dünya'nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay'ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor. Kanlı Ay Tutulması en net Afrika ve Avrupa'dan gözlemlenecek. Madagaskar ve Orta Doğu Kanlı Ay Tutulması'nın en iyi şekilde izlenebileceği yerler olacak.

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