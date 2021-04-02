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Kanseri yenen sanatçı, hastalar için gönüllü mücadelesini sürdürüyor

Kanser hastaları için Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneğinin başlattığı "Anneme Bir Şey Olmasın" kampanyasının şarkısını yapan müzisyen Dilek Kavraal, kanseri yendikten sonra yaptığı gönüllü farkındalık çalışmalarıyla hastalara umut olmaya çalışıyor.

Kanseri yenen sanatçı, hastalar için gönüllü mücadelesini sürdürüyor
AA

Müzik yolculuğuna Eskişehir'de üniversite yıllarında başlayan Kavraal, uzun yıllar sahne çalışmaları yaptıktan sonra 2003'te bestelerinden oluşan albümüyle besteci, söz yazarı ve yorumcu olarak adından söz ettirmeyi başardı.

Ayrıca birçok televizyon dizisine ve markaların reklam müziklerine eserleriyle katkıda bulunan Kavraal, ilk isme özel şarkı platformu olan "www.obenimsarkim.com"un kurucusu ve sahibi olarak da dikkati çekti.

Kavraal'ın besteleyip seslendirdiği "İsme Özel Doğum Günü Şarkıları" dijital platformlarda 500 milyonun üzerinde dinlenme rakamına ulaşırken, yakalandığı kanser hastalığına karşı verdiği mücadeleyi de kazandı.

Kanserle dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla uğraştığı bir dönemde tanışan Kavraal, önüne çıkan engellere aldırmayarak hayata gülümsemeye devam etti.

Verdiği savaşı kazanmasının hemen ardından bu hastalıkla mücadele eden diğer bireylere destek vermek amacıyla Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneğinin gönüllüleri arasına giren Kavraal, şimdilerde başka hayatlara dokunmaya çalışıyor.

- "Dünya o kadar farklı şeylerle uğraşırken, ben kendi hastalığımı çok önemsemedim"

Kavraal, AA muhabirine salgın döneminde yakalandığı kanseri nasıl yendiğini, müzik hayatını ve dernek gönüllüsü olarak yaptığı çalışmalarını anlattı.

Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği ile kanser teşhisinden çok önce bir kampanyanın şarkısını hazırlamak için yollarının kesiştiğini dile getiren Kavraal, şunları söyledi:

"Dernek, Anneler Günü için çocukların dilinden annelere yönelik bir farkındalık kampanyası hazırlıyordu. Ben de 'Çorbada tuzum bulunsun.' diye büyük bir memnuniyetle 'Anneme Bir Şey Olmasın' isimli şarkıyı besteleyip seslendirdim. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneğiyle bu şekilde tanışmış oldum. O zaman bilemezdim ki o hikayenin bir parçası ben olacağım. Bana teşhis konulduğu andan itibaren Pembe İzler Derneği gerçekten omzumda çıkan iki kanat gibiydi. Kendilerine çok büyük minnet duyuyorum." diye konuştu.

Kavraal, 2020'nin Mart ayında vücudunda bir kitle hissetmesi üzerine doktora gittiğini belirterek, pataloji sonucu sonrasında kanser teşhisi aldığını söyledi. Bunun ardından kemoterapi sürecine başladığını dile getiren Kavraal, şöyle devam etti:

"Kemoterapi süreci başlarken bazı şeyler çok korkunç geliyor. Çünkü adı kanser, kemoterapi... Çok dramatize edilen şeyler. Bana kanser teşhisi konması ve kemoterapiye başlamam tamamen pandemi süreciyle paralel geliştiği için artık öyle bir durum oldu ki hastalığı normal karşıladım. Dünya o kadar farklı şeylerle uğraşırken, ben kendi hastalığımı çok önemsemedim. Biraz hastalığımla dalga geçtim ve 'Geldiğin gibi gideceksin, bir misafirsin bana bir şeyler öğretmeye geldin. Biraz seninle takılacağız ve sonra da ayrılacağız.' dedim. Öyle de oldu. Kemoterapi sürecinde saçlarım ve kirpiklerim döküldü. Yürürken sendelemelerim oldu. Aylarca ayaklarımın üzerine sağlam basamadım. Bunların hepsini bir gün geçecek bir şey olarak yorumladım."

- "Sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceğim"

Kanser tedavisinde müzik hayatı sırasında tanıştığı dernekle sürekli irtibat halinde olduğuna dikkati çeken Kavraal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Kanser bana diş geçirmeye çalıştı ama başaramadı. Önemseyip bana zarar vermesini istemedim. Sonra yollarımız kendisiyle ayrıldı ve şu an kontrol amaçlı tedavimiz sürüyor. Kanser olmak insanın hayatında yaşayabileceği en korkunç tecrübelerden biridir. Benim hayatımda ise farklı renkler ve zenginliklerin gelmesine sebep oldu. Sebep olduğu şeylere baktığım zaman evet yaşanması gereken bir süreçmiş, bu şerde bile bir hayır varmış diyorum. Kadın Kanserleri Derneği tedavi sürecimde maddi ve manevi her türlü yanımda oldu. Ben de iyileşip onların arasına katılacağım günü bekledim."

Tedavisini aksatmadan devam ettirdiğini söyleyen Kavraal, kanseri yenmeyi başardıktan sonra dernek gönüllüsü olarak kanser hastalarına yardım elini uzatmaya karar verdiğini aktardı.

Dilek Kavraal, derneğin daha fazla kadına ulaşması ve onlara yardımcı olabilmek için elinden ne geliyorsa yapmak istediğini, gelecekte de dernek gönüllüsü ve bir sanatçı olarak kanser hastaları için sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya devam edeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneğinin bir e- ticaret sitesi var. Bu bir ticaret değil, fayda sitesidir. Kanser hastası kadınların ihtiyaç duyabilecekleri, birtakım aksesuarlar ve yardımcı destek malzemeleri var. Bunların bulunması o kadar zor ki... Bu ürünlerin bir yerde olduğunu bilmek bile bir kanser hastası için önemli oluyor. Dernek kendi bünyesinde bir site oluşturdu. Bu site içerisinde kanser hastası, kemoterapi içindeki kadınlar için her şey bulunacak. Burası için ürünler tasarlıyorum. Platformun idaresini yapmaya çalışıyorum ve yakında site açılacak. Saçları dökülmüş bir hastanın ihtiyaç duyacağı boneden, meme kanseri ameliyatı geçiren kadının koltuk altına koyacak destek yastığına kadar ihtiyaç duyabileceği bütün gereçlerin bulunabileceği bir platform oluşturuyoruz. Burada elimden geleni yapacağım."

- "Lütfen inanmaktan vazgeçmeyin"

Bu süreçte müzik çalışmalarına da devam edeceğini dile getiren Kavraal, "Kanser hastaları için motive edici şarkılar yapmak istiyorum. Müziğin insanı mutlu eden gücünü kullanıp hoş içerikler hazırlamak ve bunları dernek için gelir elde edebilecek platformlara ulaştırmayı hedefliyorum." dedi.

Kavraal, sözlerini, "Lütfen inanmaktan vazgeçmeyin. İyileşeceğinize inanın ve hastalığınızın geçeceğini bilin. Aklınızı bulandırmayın. Size teşhis konulduğunda farklı kafalardan farklı sesler çıkar. Aklınıza yatan en güzel tedaviyi seçin ve sonra asla kafanızı karıştırmayın. İyileşeceğiniz güne doğru adım adım ilerleyin. Başaracaksınız kardeşlerim. Sakın korkmayın." ifadeleriyle tamamladı.

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