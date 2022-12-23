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Haberler Gündem İstanbul Kapalıçarşı'ya Nasıl Gidilir? Kapalıçarşı Nerede, Hangi Semtte Bulunuyor?
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Kapalıçarşı'ya nasıl gidilir? Kapalıçarşı nerede, hangi semtte bulunuyor?

Kapalıçarşı, geçmişten günümüze uzanan tarihi dokusu, mimarisi ve mistik havasıyla her dönem hem yerli hem de yabancı ziyaretçiler için alışverişte ilk uğrak noktalarından olmuştur. Mimarisiyle büyüleyen Kapalıçarşı, bazen insanın kaybolduğu ama başka diyarlara açılan kapılarıyla da aynı zamanda gizemli bir ruha sahiptir.

Kapalıçarşı'ya Nasıl Gidilir? Kapalıçarşı Nerede, Hangi Semtte Bulunuyor?
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Kapalıçarşı, dünyanın ilk alışveriş merkezi olarak da anılan Kapalıçarşı, 500 yılı aşkın bir tarihe sahiptir.

Zamanında yaklaşık 4 bin dükkâna ve 25 bin çalışana ev sahipliği yapan Kapalıçarşı bünyesinde 5 cami, 1 mektep, 7 çeşme 10 kuyu, 1 sebil, 1 şadırvan bulundurmaktaydı ve 17 handan oluşan Kapalıçarşının tam 24 kapısı vardı.

Günümüzde ise 18 han, 11 çeşme, 22 kapı, 1 cami, 4 mescit, 2 bin 486 dükkan ve 63 sokaktan meydana gelmektedir. 2014 yılında 91 milyon 250 bin ziyaretçi ile dünyanın en çok ziyaret edilen mekanları arasında birinci ilan edilmiştir. Peki Kapalı çarşı nerdedir ve nasıl gidilir?

Kapalıçarşı Nerede?

Kapalıçarşı İstanbul’un merkezinde Fatih ilçesinin Beyazıt ve Nuruosmaniye semtlerinin arasında yer alır. İlk adı “Çarşu-yı Kebir” olan Kapalıçarşı zaman içinde genişlemiş ve üzeri kubbeler ve sundurmalar ile kapanarak bugünkü halini almıştır. Kapalıçarşı etrafında Hasaki Hurrem Sultan Türbesi, Kanuni Sultan Süleyman Türbesi, Beyazıt Meydanı, Bozdoğan Kemeri, Hünkar Kasrı gibi tarihi mekanlar bulunmaktadır. Kapalıçarşıyı ziyaretinizde bu tarihi mekanlardan ilginizi çekebilecek olanları da ziyaret etmeyi unutmayın.

Kapalıçarşı'ya Nasıl Gidilir?

Kapalıçarşı’ya kendi özel aracınızla gitmek çok gerekli değil ise tercih edilmemesi gereken ulaşım şeklidir. Yoğun trafiğin olduğu ve park yerini sorun olabiliceği konumu sebebiyle toplu taşıma daha doğru bir tercih olcaktır. Çarşının açık olduğu saatlere göre yolculuğu ve ziyareti planlamanın da önemli olduğunu unutmayın. Kapalıçarşı haftanın yedi günü sabah saat 10:00 ile akşam 18:00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Kapalıçarşıya toplu ulaşımla rahatlıkla ulaşılabilir. Otobüs, marmaray, tramvay, vapur gibi pekçok toplu ulaşım aracıyla Kapalıçarşıya ulaşmak mümkündür.

Kapalıçarşı'ya Hangi Otobüsler Gider?

Avrupa yakasından Kapalıçarşıyı ziyaret etmek isteyenler içi, bulundukları konuma göre 72T veya 48T otobüslerini kullanabilirler. Bu otobüsler ile Eminönü veya Sirkeciden tramvay akarması yapılarak Kapalıçarşıya ulaşım sağlanabilir. Otobüslerin yanı sıra, avrupa yakasından marmaray kullanılarak sirkeci durağından tramvay aktarmasıyla Kapalıçarşıya ulaşılabilir.

Anadolu Yakası'ndan Kapalıçarşı'ya Nasıl Gidilir?

Anadolu yakasından Kapalıçarşıyı ziyaret etmek isteyenler için marmaray ile sirkeci durağında inerek, tramvay aktarması yapmak doğru bir seçenek olabilir. Bunun yanısıra özellikle güneşli havalarda vapur ile eminönüne gitmek ve oradan tramvay aktarması yapmak daha keyifli bir seçenek olabilir.

Kapalıçarşı'ya Tramvay İle Nasıl Gidilir?

Tramvay ile T1 Kabataş-Bağcılar hattı kullanılarak Kapalıçarşıya ulaşılabilir. Bu hat üzerinde Beyazıt-Kapalıçarşı durağında inilerek çarşıya en kısa yürüme mesafesiyle ulaşılmış olur.

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