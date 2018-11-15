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Kar başladı 2 ilde okullar tatil edildi! İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yeni uyarı geldi

15.11.2018 - 09:28 | Güncelleme:

Hava durumu ve Meteoroloji tarafından yapılacak açıklamalar havaların soğuması ile birlikte dikkatle takip ediliyor. Meteoroloji tarafından günlerdir uyarıları yapılan kar yağışı yurdun birçok bölgesinde başladı. İki ilde okullar tatil edildi. İşte, İstanbul hava durumu ve yurt geneli son tahminler...

  • 1 Kar başladı 2 ilde okullar tatil edildi! İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
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    Hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarılar dikkatle takip ediliyor. Özellikle günlerdir devam eden kar yağışı uyarılarının ardından hava durumu tahmin raporları son günlerin en çok araştırılanları arasında yer alıyor. Doğu illerimizde kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Kar yağışı nedeniyle 2 ilde okullarda kar tatili ilan edildi. Öte yandan İstanbul hava duumu ile ilgil Meteoroloji tarafından son dakika uyarısı geldi. İşte yurt geneli hava durumu ve İstanbul hava durumu...

     

  • 2 Kar başladı 2 ilde okullar tatil edildi! İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
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    KAR YAĞIŞI BAŞLADI!

    Meteoroloji günlerdir uyarıyordu. Doğu illerimizde beklenen kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Tunceli, Bitlis, Bingöl, Muş, Ağrı, Kars ve Bayburt'ta kar yağışı etkili olmaya başladı. Kar yağışının Cuma günü de devam etmesi bekleniyor. 

     

  • 3 Kar başladı 2 ilde okullar tatil edildi! İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
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    İKİ İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

    Yoğun kar yağışı nedeniyle yeni eğitim öğretim yılının ilk kar tatili haberi de geldi. Tunceli'nin Pülümür ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar 15 - 16 Kasım tarihlerinde tatil edildi. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle Bayburt il genlinde Valilik kararı ile okullar 15 Kasım Perşembe günü yani bugün tatil edildi.

     

  • 4 Kar başladı 2 ilde okullar tatil edildi! İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
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    İSTANBUL HAVA DURUMU: YENİ UYARI GELDİ!

    İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından son dakika uyarısı geldi. Hafta başından beri sıcaklıklarda düşüşün görüldüğü İstanbul il genelinde son dün olduğu gibi bugün de yağışlı hava etkili olacak. Dün hafif seyreden yağışların bugün sağanak yağış şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sıcaklıkların ise 9 - 13 derece arasında seyretmesi bekleniyor.

     

  • 5 Kar başladı 2 ilde okullar tatil edildi! İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji'den yeni uyarı geldi
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    YURT GENELİ HAVA TAHMİNİ

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Ankara, Eskişehir, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Batı Akdeniz kıyılarında sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; İstanbul, Balıkesir'in kuzey kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca; bu sabah ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü; İzmir ve Aydın ilinin iç kesimlerinde hafif zirai don, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur illerimizde ise orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir.

     

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