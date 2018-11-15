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YURT GENELİ HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Kuzey Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Ankara, Eskişehir, Bingöl, Muş ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur, Batı Akdeniz kıyılarında sağanak, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görülecek yağışların; İstanbul, Balıkesir'in kuzey kıyıları, Antalya'nın doğu kesimleri, Batman, Mardin ve Siirt çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Erzurum, Kars, Ağrı ve Bitlis çevreleri ile Antalya'nın kuzeydoğusundaki yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Ayrıca; bu sabah ilk saatlerden itibaren zirai faaliyetlerin ve seracılığın sürdüğü; İzmir ve Aydın ilinin iç kesimlerinde hafif zirai don, Manisa, Denizli, Isparta ve Burdur illerimizde ise orta kuvvette zirai don olayı beklenmektedir.