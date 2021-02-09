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Meteoroloji gün verdi! 15 derece düşecek! Kar kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Megakent İstanbul’un Cumartesi gece saatlerinden itibaren başlamak üzere 2 gün boyunca şiddetli kar yağışının etkisi altında kalacağını duyurdu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları ise kar yağışı ile birlikte 15 dereceye yakın düşecek. Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor

GELİYOR! Meteoroloji'den son dakika hava uyarısı! Kar yağışı kapıda!
Meteoroloji gün verdi! 15 derece düşecek! Kar kapıda!
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İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden İstanbul’a yeni bir kar müjdesi geldi. Yapılan tahminlere göre İstanbul’da hava sıcaklıkları önümüzdeki Perşembe gecesinden itibaren 15 dereceye yakın düşecek.

CUMARTESİ AKŞAMI BEKLENİYOR

İHA'da yer alan habere göre megakentte bu yılın ikinci kar yağışı ise Cumartesi akşamı batı ilçelerinden giriş yapacak. Kar yağışının 14-15 Şubat (Pazar-Pazartesi) günlerinde etkisini arttıracağı tahmin ediliyor.

SICAKLIK CUMA GÜNÜ DÜŞÜYOR

Meteorolojiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Hava sıcaklıklarının Cuma gününe kadar mevsim normallerinin 6-12 derece üzerinde seyredeceği Cuma günü Kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta sonu da kuzey, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin yer yer altına düşeceği tahmin edilmektedir.”

BİR HAFTALIK HAVA DURUMU

Öte yandan İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren etkili olan şiddetli fırtınanın bugün içerisinde şehri terk etmesi bekleniyor. Önümüzdeki 7 günde beklenen hava durumu ise şöyle açıklandı:

Salı: Parçalı bulutlu 06-18 derece.

Çarşamba: Yağmurlu 4-15 derece.

Perşembe: Bulutlu 3-18 derece.

Cuma: Yağmurlu 3-15 derece.

Cumartesi: Bulutlu 1-7 derece.

Pazar: Kar yağışlı 1-3 derece.

Pazartesi: Kar yağışlı 1-3 derece.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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