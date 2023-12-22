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        Haberler Televizyon 'Kara' ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

        'Kara' ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin iddialı dizisi 'Kara'ın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 00:00 Güncelleme: 05.01.2024 - 15:55
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        'Kara'tan çarpıcı tanıtım
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        SHOW TV’nin yapımını Most Production’ın üstlendiği iddialı dizisi 'Kara’ın ikinci bölüm tanıtımı yayınlandı.

        Kara’nın Rauf’un hocalık yaptığı üniversitede derse girdiği tanıtımda Kara ve Zeynep’in yeniden karşı karşıya geldiği ve tavla oynadığı anlar dikkat çekiyor. Baykal, kaçırmaya çalıştıkları silahların alındığını görünce büyük bir şaşkınlık yaşarken, silahları alan kişinin Kara olması heyecanı artırıyor. Aksiyon dolu dakikaların yaşanacağı ve temponun giderek artacağı yeni bölümde Kara’nın planının ne olacağı ise merak konusu oluyor.

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        'KARA’IN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

        Kara, ekip arkadaşlarıyla yeni bir iş peşindeyken, yolu ünlü ekonomi profesörü Rauf Çınar’ın kızı Zeynep Çınar’la kesişti. Kara ve sürpriz bir şekilde yardım ettiği Zeynep birbirleriyle yeni tanışıyor gibi gözükse de ikisinin bağı yıllar öncesine dayanıyordu. 1998’de Zeynep’in annesi evlerine giren bir hırsız tarafından öldürülmüştü. O hırsız ise Kara’nın babası Necip’ti. O gece yaşananların peşine düşen Kara, gerçekleri ortaya çıkarmak ve intikam almak için harekete geçmeye hazırdı.Babaannesi Sema Sultan, Kara’ya her şeyi Rauf’un yaptığını söyledi ancak daha sonra Kara’nın bu işin peşine düşmesini istemedi. Kara ise çoktan intikam yemini etmişti kendi içinde.

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        Sema Sultan’ın aniden intihar etmesi Kara’ya büyük bir yıkım daha yaşatırken, geri dönülmez bir yola girmesi artık kaçınılmaz oldu. Sema Sultan’ın ölmeden önce son söylediği şey ise Kara’nın kardeşlerine sahip çıkmasıydı. Kara, kardeşleri Yosun ve Sedat’ın karşısına çıkarak Sema Sultan’ın ölüm haberini verirken, bu kardeşlerin nasıl birbirinden uzak düştükleri akıllarda soru işareti yarattı. Sema Sultan’ın söyledikleri üzerine Kara, Rauf’un peşine düştü ve kızı Zeynep’i de radarına aldı. Bir tesadüf gibi görünse de Zeynep’in karşısına aslında planı sonucu çıktı. Zeynep, annesinin ölüm yıl dönümünde olayın yaşandığı eve gitti, Kara da aynı gece o eve girdi. Kara ve Zeynep’in kesişen yollarının hikayesi seyirciyi şimdiden ekran başına kilitledi.

        'Kara', yeni bölümüyle 28 Aralık Çarşamba günü saat 20.00’de SHOW TV’de.

        İşte 'Kara’nın 2'nci bölüm tanıtımı;

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        #kara
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