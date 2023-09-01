Haberler Yaşam Karadağ'daki 'uzun yatma' yarışması 14 gündür sürüyor

Karadağ'daki 'uzun yatma' yarışması 14 gündür sürüyor Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden uzun yatma yarışmasına katılanlar, 300 saati geride bıraktı Anadolu Ajansı Giriş: 01.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:38 facebook

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Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada kalan 8 kişi, 1000 euro ödül ve 'en tembel vatandaş' unvanı almak için yatmaya devam ediyor.

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2021'de de yarışmaya katılan Dubravka Aleksic, yaptığı açıklamada, "Kalanlardan yorgun olanımız yok. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Kimse merak etmesin, hepimiz iyiyiz, sağlıklıyız" dedi.