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        Haberler Yaşam Karadağ'daki 'uzun yatma' yarışması 14 gündür sürüyor

        Karadağ'daki 'uzun yatma' yarışması 14 gündür sürüyor

        Batı Balkanlar'ın en küçük ülkesi Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında bulunan Brezna Etno köyünde, ülkenin mizahi geleneklerinden uzun yatma yarışmasına katılanlar, 300 saati geride bıraktı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 09:38 Güncelleme: 01.09.2023 - 09:38
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        Karadağ'da 18 Ağustos'ta, 21 katılımcıyla başlayan yarışmada kalan 8 kişi, 1000 euro ödül ve 'en tembel vatandaş' unvanı almak için yatmaya devam ediyor.

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        2021'de de yarışmaya katılan Dubravka Aleksic, yaptığı açıklamada, "Kalanlardan yorgun olanımız yok. Hepimiz kazanmak istiyoruz. Kimse merak etmesin, hepimiz iyiyiz, sağlıklıyız" dedi.

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        Aleksic, bu yıl da kazanmayı hedeflediğini ve sonuna kadar gideceğini söyledi.

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        Bu yıl 12'ncisi düzenlenen ilginç yarışmada bugün 14'üncü güne giren yarışmacılar 300 saati geride bıraktı.

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        Bu arada, yarışma kurallarına göre, yatarak yarışan katılımcıların uyumalarına, yiyecek-içecek ihtiyaçlarını karşılamalarına, kitap okumalarına ve telefon kullanmalarına izin verilirken, ayağa kalkmaları kural ihlali sayılıyor.

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        Yarışmacılar 8 saatte bir kişisel ihtiyaçlarını karşılayabiliyor.

        #uzun yatma yarışması
        #Karadağ
        #haberler
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