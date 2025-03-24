Karaman'da pikap baraj gölüne düştü: 1 ölü
Karaman'ın Ermenek ilçesinde baraj gölüne düşen aracın içindeki kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Giriş: 24.03.2025 - 23:52 Güncelleme: 24.03.2025 - 23:52
Nedim E. (35) idaresindeki plakası öğrenilemeyen bir elektrik dağıtım şirketine ait pikap, Pınarönü köyü yakınlarında Ermenek Barajı gölüne düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Mersin Emniyet Müdürlüğüne bağlı dalgıç polis ekipleri sevk edildi.
Nedim E. ve aracı bulmak için arama çalışması başlatıldı.
Gölden çıkarılan Nedim E'nin cansız bedeni, otopsi için Ermenek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.
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