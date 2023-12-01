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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 11:57 Güncelleme: 01.12.2023 - 11:58
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı
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        Karaman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte F.K'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu ve sattığı bilgisine ulaştı.

        Ekipler, şüphelinin adresine yaptığı operasyonda 2 cam kavanoza doldurulmuş 250 gram kubar esrar ele geçirdi.

        Gözaltına alınan F.K'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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