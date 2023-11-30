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        "Ermenek Batırması" coğrafi işaretle tescillendi

        Karaman'ın Ermenek ilçesindeki yöresel lezzeti "Ermenek Batırması"na Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:00 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:05
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        "Ermenek Batırması" coğrafi işaretle tescillendi
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        Karaman'ın Ermenek ilçesindeki yöresel lezzeti "Ermenek Batırması"na Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

        Ermenek Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Ermenek Batırmasının tescil edilmesi için Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulunulduğu belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlçemiz mutfak kültüründe ve geleneklerinde uzun bir geçmişe sahip olan Ermenek Batırması’nın coğrafi işaret olarak tescillenmesi için Türk Patent ve Marka Kurumu'na yapmış olduğumuz başvuru sonucu 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanununun 41'inci Maddesi kapsamında 27.11.2023 tarihinde tescil edilmiştir."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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