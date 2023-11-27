Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Karamanlı mobilya firması 60 ülkeye ihracat yapıyor

        Karaman'da faaliyetini sürdüren bir firma, mobilya sektöründe 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 11:34 Güncelleme: 27.11.2023 - 11:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karamanlı mobilya firması 60 ülkeye ihracat yapıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Karaman'da faaliyetini sürdüren bir firma, mobilya sektöründe 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

        Terzilikle faaliyetine başlayan firma, yatırımları ile televizyon sehpası sektörüne giriş yaptı.

        Şirketin Genel Müdürü Osman Oğuzcan, firmanın bir aile şirketi olduğunu ve kendisinin de 3. kuşak temsilcisi olduğunu söyledi.

        Oğuzcan, "Televizyon sehpasında uzmanlaştık. Bu ürünlerle birçok fuarlara katılarak ürünlerimizi yurt dışına ihraç eden bir firma olduk. Yurt içinde pazarlama faaliyetlerimizi tamamladık." dedi.

        Oğuzcan, haritada bile ismini bulmakta zorlandıkları ülkelere ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Gürültü katliamında 72 yaşındaki caniden kan donduran sözler!
        Havada 2003 kokusu var
        Havada 2003 kokusu var
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Akılalmaz ölüm! El frenini çekmeyi unuttu! Aracının altında can verdi!
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Netanyahu Gazze'nin kuzeyine gitti: İnsani ara uzatılacak mı?
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        İstanbul'a güzel haber! İşte barajlarda son durum!
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        "İnanılmaz bir deneyimdi"
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        Cadde üzerinde beklediler! 17 kurşun!
        "15 dakika yetti"
        "15 dakika yetti"
        Yorgun mermi dehşetinde bekçiye dava açıldı!
        Yorgun mermi dehşetinde bekçiye dava açıldı!
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        "Beşiktaş'ı yarışa ortak eder"
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        Gram altın haftaya rekorla başladı
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        "İlişki istemiyorum çünkü…"
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Başkent Ankara'da kar yağışı başladı!
        Hangi prim borcu silinecek?
        Hangi prim borcu silinecek?
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Korkunç iddia! Erkek arkadaşını ikinci kattan attı
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Elektrikli otomobile geçişte yeni trend
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        Sosyal medya estetik yaşını düşürdü!
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        İstanbul'da "kışkırtılmış trafik"...30 milyon yolculuk yapılıyor
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu
        ABD'de Filistin kökenli 3 öğrenci vuruldu

        Benzer Haberler

        Karaman'da 7 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Karaman'da 7 katlı binada çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi
        Karaman'da firari hükümlülere operasyon: 8 gözaltı
        Karaman'da firari hükümlülere operasyon: 8 gözaltı
        Karaman'daki silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi tutuklandı
        Karaman'daki silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi tutuklandı
        Kuryeyi vuran şüpheliler, güvenlik kamerasında
        Kuryeyi vuran şüpheliler, güvenlik kamerasında
        Yoldan geçen kuryeyi vuran şüpheliler yakalandı
        Yoldan geçen kuryeyi vuran şüpheliler yakalandı
        Karaman'da akademisyenler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
        Karaman'da akademisyenler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti