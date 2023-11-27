Karamanlı mobilya firması 60 ülkeye ihracat yapıyor Karaman'da faaliyetini sürdüren bir firma, mobilya sektöründe 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Karaman'da faaliyetini sürdüren bir firma, mobilya sektöründe 60 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Terzilikle faaliyetine başlayan firma, yatırımları ile televizyon sehpası sektörüne giriş yaptı.

Şirketin Genel Müdürü Osman Oğuzcan, firmanın bir aile şirketi olduğunu ve kendisinin de 3. kuşak temsilcisi olduğunu söyledi.

Oğuzcan, "Televizyon sehpasında uzmanlaştık. Bu ürünlerle birçok fuarlara katılarak ürünlerimizi yurt dışına ihraç eden bir firma olduk. Yurt içinde pazarlama faaliyetlerimizi tamamladık." dedi.

Oğuzcan, haritada bile ismini bulmakta zorlandıkları ülkelere ihracat gerçekleştirdiklerini kaydetti.