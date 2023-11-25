Karaman'daki silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi tutuklandı

Karaman'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kuryeyi yaralayan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Kasım'da Yeni Mahalle Mara Yolu Caddesi'nde yaşanan olayın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis olay yerindeki güvenlik kameralarından, şüphelilerin Y.B. ve M.G. olduğunu belirledi.

Harekete geçen ekipler, şüphelileri saklandıkları evde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.B. tutuklanırken, M.G. yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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