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        Karaman'daki silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Karaman'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kuryeyi yaralayan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 25.11.2023 - 15:09
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        Karaman'daki silahlı saldırıya ilişkin 1 kişi tutuklandı
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        Karaman'da bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda yoldan geçen kuryeyi yaralayan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 23 Kasım'da Yeni Mahalle Mara Yolu Caddesi'nde yaşanan olayın ardından şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

        Polis olay yerindeki güvenlik kameralarından, şüphelilerin Y.B. ve M.G. olduğunu belirledi.

        Harekete geçen ekipler, şüphelileri saklandıkları evde gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.B. tutuklanırken, M.G. yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

        Olay anı ise bir işyerinin güvenlik kameralarınca görüntülendi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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