Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Karaman Haberleri

        Yoldan geçen kuryeyi vuran şüpheliler yakalandı

        KARAMAN'dadün bir iş yerine ateş etmek isterken yoldan geçen kuryeyi tabancayla vurduğu ileri sürülen Yusuf B. ile Mehmet G. polisin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf B. tutuklanırken, Mehmet G. yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 21:08 Güncelleme: 24.11.2023 - 21:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yoldan geçen kuryeyi vuran şüpheliler yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KARAMAN'dadün bir iş yerine ateş etmek isterken yoldan geçen kuryeyi tabancayla vurduğu ileri sürülen Yusuf B. ile Mehmet G. polisin çalışması sonucu yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf B. tutuklanırken, Mehmet G. yurt dışı yasağı getirilerek serbest bırakıldı.

        Olay, dün 12.45 sıralarında Yeni Mahalle Mara yolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir markette kurye olarak çalışan Emre Ö., müşteriye sipariş götürürken bir otomobilden açılan ateş sonucu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kurye olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerden saldırganların 4 kişi olduğunu belirledi. Yapılan çalışma sonucu olaya karıştığı belirlenen Yusuf B. ve Mehmet G. gözaltına alındı.

        Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Yusuf B. çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderidli. Mehmet G. ise yurt dışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Olaya karışan diğer iki şüphelinin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        İsrailli esirlerin takas işlemleri başladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çalışan emekli de 5 bin TL alacak
        Eşini 8 kez kurşunladı: Cinayetin sebebi kaynanamın attığı mesajlardır
        Eşini 8 kez kurşunladı: Cinayetin sebebi kaynanamın attığı mesajlardır
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        EURO 2024'ün en genciyiz!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Göçmenler TIR'da nefes alamayınca jandarmayı aradı!
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Meteoroloji açıkladı! İstanbul'a pazar günü kar yağacak mı?
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Ekonomi düzenlemelerini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı'nda
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ihracat açıklaması
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İşte Terim'in eski avukatı Seçil'in eski sevgilisi Candaş Gürol'un ifadesi!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        İSKİ'den flaş açıklama! İşte baraj doluluk oranı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        Esenyurt'taki kuyruk Beylikdüzü'ne uzandı!
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        "Güneş cenneti Türkiye'de statlar güneşe hasret"
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Beton mikseri ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Dünya çapında en çok taraftara sahip 50 stadyum
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Hamile eşine cinsel saldırı davasında iş adamı için karar!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Fenerbahçe, Jesus'la anlaştı!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Evde İstanbul İçin Son Çağrı, sinemada Napolyon!
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Akla gelmeyen şey! Alzheimer daha genç bireylerde unutkanlıkla başlamıyor
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak
        Turizme ek 1 milyar dolar kaynak

        Benzer Haberler

        Karaman'da akademisyenler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
        Karaman'da akademisyenler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
        Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Karaman'da 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        Karaman'da 1 gün arayla 2 kez adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri se...
        Karaman'da 1 gün arayla 2 kez adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri se...
        Otomobilden açılan ateşte kurye yaralandı
        Otomobilden açılan ateşte kurye yaralandı