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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

        KARAMAN'da,polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 24.11.2023 - 14:00
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        Karaman'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
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        KARAMAN'da,polisin uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

        Karaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte Y.S., M.A., E.G., O.K. ve A.U.'nun uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini aldı. Polis ekipleri, şüphelileri bir süre izledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla şüphelilerin adreslerine operasyon düzenlendi. Operasyonda çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar, 1 tabanca, 5 uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 hassas terazi, 1 esrar öğütücü aparat, 35 bin 780 adet kaçak sigara, 28 kilogram kaçak tütün, 2 tütün basma makinesi ile uyuşturucu ticareti ve kullanımına yönelik materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.S., M.A., E.G. ve O.K. tutuklandı, A.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Karaman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Karaman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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